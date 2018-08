Jovem morre em acidente com prensa numa fábrica de madeira

Um jovem de 24 anos morreu esta quinta-feira depois de ter ficado "preso numa máquina de prensar" na fábrica onde trabalhava, em Gandra, concelho de Paredes, distrito do Porto, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Baltar.

Segundo a mesma fonte, aquela corporação foi pelas 07:50 alertada para o acidente de trabalho numa "fábrica de prensar madeira", tendo recebido a indicação de que um funcionário "de 24 anos tinha ficado preso numa máquina de prensar".

A fonte referiu que o trabalhador da empresa Fibromade "morreu", sem saber acrescentar mais detalhes sobre o que terá provocado o acidente.

Este ano, nos primeiros três meses, já morreram 27 pessoas em acidentes de trabalho, segundo dados da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Ainda assim um número inferior ao do ano passado, em que no mesmo período tinham morrido 35 - no total do ano passado morreram 119 trabalhadores.