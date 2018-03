Pub

No início do julgamento, o arguido manifestou arrependimento, dizendo que não tinha a intenção de tirar a vida à vítima

O Tribunal São João Novo, no Porto, condenou um homem a cinco anos de prisão, suspensa na sua execução, por tentar matar um outro com uma arma durante uma discussão, em setembro de 2016, no Porto.

O coletivo de juízes sentenciou ainda o arguido, de 34 anos, ao pagamento de uma coima de 500 euros e à inibição de conduzir por seis meses por ter conduzido em sentido oposto ao legalmente estabelecido, na altura do crime, indica a sentença a que a agência Lusa teve acesso esta quinta-feira.

Em 31 de setembro de 2016, numa zona de bares de diversão noturna do Porto, os dois homens desentenderam-se no interior do bar por a vítima ter dado ao arguido uma pancada na cabeça em jeito de cumprimento, depois de o confundir com um amigo.

Apesar de pedir desculpa, depois de constatar que não o conhecia, o arguido não ficou convencido e, mais tarde, foi ter com ele juntamente com dois amigos e envolveu-se numa discussão, tendo o dono do bar pedido para saírem de modo a serenar os ânimos.

Já cá fora, os dois envolveram-se em confrontos físicos e verbais, tendo a vítima dado um estalo ao arguido que acabou por cair no chão, indo-se depois embora.

A vítima regressou para o bar e, no final da noite, à saída do espaço de diversão noturna foi surpreendido pelo arguido que, no interior do carro, circulando em sentido contrário, o tentou atingir com uma arma, mas sem sucesso.

Vendo que não o atingiu, o arguido colocou-se em fuga e desfez-se da arma.

No início do julgamento, o arguido manifestou arrependimento, dizendo que não tinha intenção de matar.