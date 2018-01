Pub

Assaltante fugiu a pé

Um homem armado assaltou esta sexta-feira um banco na rua do Amial, no Porto, avança o Jornal de Notícias. O assaltante estava disfarçado com óculos de sol e terá levado dinheiro depois de ameaçar com a arma um funcionário do Millennium BCP, escreve a mesma fonte, fugindo depois a pé na direção de S. Mamede de Infesta.

A PSP está no local e montou um dispositivo de caça ao homem, informa o JN. O alerta para o assalto foi dado pelas 15:30.