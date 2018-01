Pub

Imagens captadas pelas câmaras de videovigilância foram partilhadas no Facebook

Um homem que atirou um cão por cima de uma rede de um canil privado em Soure, distrito de Coimbra, acabou por ser apanhado pelas câmaras de videovigilância e as imagens do abandono foram partilhadas por um voluntário no Facebook.

Os vídeos, captados este domingo ao final da tarde, mostram um homem que chega num Smart e estaciona junto à Sourepatas - Associação de Defesa dos Animais de Soure, e rapidamente pega no cão que estava dentro do automóvel e atira-o sobre a rede, partindo logo de seguida.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Pedro Simões, voluntário no canil, decidiu partilhar as imagens na sua página de Facebook e pede ajuda para encontrar o responsável pelo abandono e também para melhorar as imagens captadas, no sentido de identificar a pessoa que atirou animal para o interior do canil. "Partilhem muito", pediu o voluntário.

"Tu do Smart branco foste apanhado a enviar um cão por cima da rede. Foi há 10 minutos atrás eu vi-te e já estou a ir apresentar queixa contra ti. Já foste. Às 18h49m25s. Se houver alguém que consiga melhorar a qualidade das imagens ou que conheça as pessoas em causa agradeço contacto", escreveu Pedro Simões.

O post já foi partilhado mais de 7 mil vezes e existem voluntários que estão a editar as imagens para que se torne "perceptível" ou a matrícula do automóvel ou o rosto da pessoa que abandonou o animal.

No entanto, os comentários dividem-se: há quem defenda que o animal não foi abandonado, mas sim deixado num canil onde poderá receber bons cuidados, e também há quem critique a forma como o animal foi deixado.

O voluntário que partilhou os vídeos também respondeu a quem põe em causa as condições do canil de Soure.

"Todos os bichos estão chipados, vacinados para raiva e dirófilariose, testados para leishmaniose, desparasitados interna e externamente e também estão esterilizados. A única coisa que não tem é uma casa própria. O local tem um amplo espaço para correrem, tem piscina, tem agua quente para banhos. Falta de condições? Onde? ficam todos convidados a visitar o local", esclareceu o voluntário.