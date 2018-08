"Havia um rapazinho de 15 anos chamado Djejen, chegado da Etiópia..."

Esta é uma entrevista com muitas pessoas dentro, feita em Lisboa quando Adriana Costa Santos veio mostrar ao namorado, Mehdi Kassou, o 25 de Abril em Portugal. Mehdi é belga e fundou em 2015 a Plateforme Citoyenne de Soutien aux Refugiés, considerada pelo jornal Le Soir a entidade mais relevante de Bruxelas em termos sociais em 2017. Nascida em Lisboa em 1994, Adriana é licenciada em Relações Internacionais pelo ISCSP e está a fazer um mestrado em Antropologia na Universidade Livre de Bruxelas. Todos os dias, às 20 horas, está no parque Maximilien a organizar o alojamento dos refugiados. Sempre ligada ao Facebook, instrumento essencial desta história.

Só está em Bruxelas há dois anos. Como aconteceu assumir tanta relevância em tão pouco tempo?

Cheguei a Bruxelas em 2015, durante a crise de refugiados da Síria, do Iraque e do Afeganistão. Seguia a crise aqui em Portugal e pensei que seria interessante ir ver a realidade mais de perto e fazer voluntariado. Comprei um voo de ida e volta de um mês e já não consegui voltar. Percebi que era importante continuar esse trabalho.

Depois da licenciatura em Relações Internacionais?

A questão das migrações sempre me interessou, dentro das Relações Internacionais. Como estava a fazer um ano sabático, acabei por ficar o ano todo em Bruxelas.

O que estava a acontecer?

Estavam a chegar 500 a 600 refugiados por dia e o centro de imigração não conseguia absorver todos os pedidos de asilo. As pessoas dormiam num parque, na rua. Cidadãos de toda a Bélgica, e também de Portugal, juntaram-se nesse parque para lhes dar as necessidades básicas - comida, roupa, cuidados médicos, tendas para dormir. Entretanto, o Estado belga conseguiu absorver todos os pedidos e essas pessoas entraram em processo de integração. Era importante acompanhá-las na aprendizagem da língua, da cultura, preparar com advogados as entrevistas no centro de imigração, e então entrámos numa segunda fase, mais de integração das pessoas que tinham de encontrar uma casa, um trabalho, uma escola.

E foram chegando mais pessoas e de outras origens?

Sim, entretanto, houve o desmantelamento do campo de refugiados de Calais.

A Selva?

A Selva. Vimos chegar centenas de pessoas - não as 15 mil pessoas que viviam em Calais mas uma parte - que se tornaram imigrantes em trânsito entre a França, a Alemanha, a Bélgica, com o objetivo de chegar a Inglaterra. Em 2015 os estados europeus recebiam os pedidos de asilo dos refugiados que chegavam, mas hoje todos os estados tentam passar a responsabilidade para a Itália, através do Sistema de Dublin, que estipula que as pessoas que vêm pedir asilo na Europa devem fazê-lo no país de chegada.

E a Itália está completamente sobrecarregada.

Completamente. Vimos em 2015 que é possível aos estados usarem a cláusula de soberania para aceitarem pedidos de asilo, e isso também faz parte também do texto do Tratado de Dublin. Mas neste momento o governo belga é de extrema-direita e por isso as únicas duas hipóteses que dá aos refugiados que chegam, a maior parte do Sudão, da Eritreia, da Etiópia, são voltar para Itália ou ser enviados para a guerra.

Repatriados?

Exato.

O trabalho que fazem na Plataforma é muito inovador. Não se limitam a essa integração, estão sempre prontos a arranjar novas soluções. Por exemplo, a hipótese de as pessoas que vivem em Bruxelas acolherem refugiados em casa. Como aconteceu?

Isso veio com a evolução da situação. A vantagem da Plataforma, cidadã e voluntária, que por isso não tem nenhum subsídio do estado, é que tem uma liberdade de ação e adaptação à realidade que a distingue das outras ONGs que trabalham com o mesmo problema. No fim de 2016, conseguimos que houvesse uma solução do estado para alojar essas pessoas, mas depois voltaram para a rua, para o Parque Maximilien, onde fazemos a maior parte do nosso trabalho.

Voltaram porquê? O alojamento do estado deixou de funcionar?

Todos os anos funciona assim na Bélgica. Durante o inverno há o plano de inverno para alojar todos os sem-abrigo, e no fim de abril todas as pessoas que usufruem dessas estruturas voltam para a rua.

Os refugiados passaram a ser tratados como sem-abrigo?

Sim. Mas o estado belga fez um acordo com os serviços secretos do Sudão, um governo condenado por crimes contra a humanidade, e houve uma comitiva do Sudão que veio para a Bélgica para identificar os refugiados políticos e dar apoio ao repatriamento, prendendo-os à chegada. Houve muitos a quem isso aconteceu e foram torturados à chegada ao Sudão.

Mantêm contactos com eles?

Estamos em contacto, através dos meios de comunicação e das redes sociais é fácil comunicar com o Sudão. No fim do verão de 2017, a Plataforma sabia que havia 400 ou 500 refugiados que dormiam nesse parque e a polícia começou a organizar intervenções, rusgas, muito cedo de manhã, para os surpreender enquanto dormiam, prendê-los, fechá-los num centro para serem repatriados. Nessa altura nós tínhamos organizado um Sleeping Bag Challenge, uma recolha de dinheiro para comprar sacos-cama para toda a gente.

E conseguiram esse dinheiro rapidamente?

A mobilização é incrível. Contamos com dezenas de milhares de voluntários que vêm de toda a Bélgica, mas também de muitos doadores que, não podendo ajudar diretamente, contribuem da forma que podem.

Quando tempo demorou, por exemplo, esse plano para comprar sacos-cama?

Uma semana até conseguirmos 500 sacos-cama. Quando havia essas intervenção da polícia muito cedo de manhã, os serviços de limpeza da cidade vinham logo a seguir e, como toda a gente tinha de sair dali a correr para proteger a própria vida, apanhavam tudo o que ficava - sapatos, mochilas, sacos-cama.

E o que fizeram?

Criámos uma equipa que todos os dias de manhã acordava, pessoa por pessoa, toda a gente no parque, dizendo que a polícia chegaria na próxima hora e que tinham de ir para outro lado. As intervenções começaram a ser cada vez mais violentas, cada vez mais cedo, e nos reparámos que eram presos sempre os mais vulneráveis, os que tinham menos capacidade para correr - mulheres, crianças, pessoas feridas, doentes, idosos. Decidimos lançar um apelo pelo Facebook a pedir às famílias para alojarem essas pessoas.

Como foi a resposta?

Foi incrível. A ideia era alojar as pessoas mais vulneráveis, e chegou uma altura em que tínhamos mais pessoas a propor-se para alojar do que pessoas vulneráveis. Pensámos então propor às famílias belgas que alojassem todas as pessoas do parque.

Esse é um alojamento prolongado ou curto?

São pessoas que estão em trânsito. Vêm dormir uma noite, duas ou três, em casa de cidadãos e depois querem partir para tentar chegar a Inglaterra.

Por que querem chegar a Inglaterra?

Acredito que, por um lado, há muitos mitos que se criam e durante o caminho a Inglaterra é considerada um Eldorado. Muitos dos que chegaram à Bélgica não queriam ficar, o que se agravou com a perseguição da polícia e o terror constante de estar na rua. Lembro-me de irmos lá de manhã e vermos miúdos - é uma coisa importante de dizer, a maior parte são miúdos de 16, 17 ou 18 anos - a dormir de pé, com a mochila às costas, com medo de que a polícia chegasse a qualquer momento, para poderem começar a correr. E há a questão dos documentos. Na Bélgica qualquer polícia, em qualquer altura do dia, pode parar alguém e pedir-lhe o bilhete de identidade. Em Inglaterra essa situação não existe e por isso talvez seja mais fácil ser uma pessoa ilegal.

Daí esse objetivo de ir para Inglaterra?

Alguns também já têm lá familiares.

Eles dormem uma noite ou duas e depois tentam outra vez passar?

Tentam passar várias vezes, depois voltam.

Tentam passar como?

Nos camiões, nas autoestradas, nos autocarros turísticos. Conheço um rapaz, que dormiu algumas vezes em minha casa, que passou nas bagagens de um flixbus que ia para Inglaterra. Há outros que passam 72 horas dentro de um camião e depois descobrem que estão na Alemanha. Já houve miúdos que morreram nas estradas a tentar saltar para camiões. Há toda uma rede de traficantes de seres humanos que fazem com que esse percurso seja ainda mais difícil - os que não têm dinheiro são agredidos por tentarem passar sem pagar.

Está a viver numa espécie de inferno. Como consegue dormir?

É exatamente por estar a fazer alguma coisa que consigo dormir um bocadinho melhor. Fui parar a Bruxelas um bocado por acaso mas agora tenho uma vida lá, estou a tirar um mestrado e a trabalhar ao mesmo tempo, e acho que não era capaz de viver numa cidade em que isso acontece sem fazer nada.

Como assumiu tanto protagonismo?

Foi uma questão de federar vontades. Desde que cheguei a Bruxelas sempre fui voluntária e sempre dei do meu tempo para a Plateforme. Muita gente me disse no início da campanha de alojamento: "Obrigado por me dares oportunidade de fazer alguma coisa, mesmo tendo um longo dia de trabalho, filhos e família, no fim do dia posso fazer a minha parte, abrir a porta de minha casa e proteger alguém". Todos os dias estou no parque a receber as famílias que vêm acolher refugiados, todos os dias à mesma hora as mesmas pessoas me veem no Facebook a apelar à ajuda. De certa forma, todos os movimentos precisam de um símbolo, de uma cara conhecida. Talvez seja um bocado improvável, se calhar quem ouve falar do movimento não está à espera de que seja eu à frente disso.

Por ser portuguesa? Por ser uma menina loira de 23 anos? É tudo isso?

Acho que sim. Nós todas as noites nos encontramos às oito da noite, no parque onde as pessoas se juntam porque sabem que podem tentar encontrar um sítio para dormir. Muitas pessoas me disseram que era impressionante chegar a um parque e ver 400 refugiados e uma menina lá no meio a dizer "tu vais para ali, tu vais para lá".

O seu dia não tem 24 horas como o das outras pessoas? Está a fazer um mestrado, trabalha e tem a Plateforme. Como consegue?

É uma capacidade de multitasking. Às vezes não presto assim tanta atenção às aulas porque estou a responder a mensagens e a coisas no Facebook ao mesmo tempo. Há um funcionamento em rede que é muito interessante e facilita a passagem de informação. Mesmo as perguntas muitas vezes se repetem: "Como é que eu faço? A que horas tenho de ir buscar alguém? De que é que eles precisam? Será que é mesmo só uma noite? O que é que eles comem?" Nas primeiras vezes era preciso responder muito detalhadamente e depois as pessoas começaram a contar umas às outras como se passa. O discurso político do medo e do terrorismo e o medo do desconhecido tornam-se uma coisa muito humana e muito próxima, familiar. As pessoas falam do Akhmet que gosta muito de açúcar no café, do Mohamed que explicou ao filho onde era o Sudão. Torna-se uma linguagem familiar, torna-se fácil acolher o outro que não é assim tão diferente de nós.

Os belgas falam da sua própria experiência como país ocupado?

Os mais velhos falam sobretudo da II Guerra, há famílias judaicas que foram acolhidas em casas de outras pessoas - a situação era talvez ainda mais grave - e sentem necessidade de fazer a mesma coisa.

Quantas pessoas tem a vossa rede?

Há 4500 pessoas que já acolheram alguém em casa, desde setembro. Mais 2500 que são voluntárias para fazer viagens: vêm de carro todas as noites para conduzir pessoas até às casas dos que não podem vir ao parque. Há 40 mil pessoas que seguem a nossa página no Facebook.

E doadores? Qual foi o último apelo que fizeram para recolher dinheiro?

O último que fizemos foi para construir uns duches. A cidade de Bruxelas cedeu-nos um edifício de escritórios que estava vazio onde pudemos instalar-nos. Hoje dormem lá 250 pessoas todos os dias. Tudo organizado por voluntários que estão lá durante a noite para os acolher e para de manhã. Como era um edifício de escritórios, não tinha duches, o que é um bem de primeira necessidade na situação em que estamos. Fizemos um apelo no Facebook para reunir 10 mil euros, que era o que custava a construção dos duches, e três horas mais tarde tínhamos reunido 10 mil euros. Começámos a pôr comentários, a dizer "já chega, conseguimos, vamos construir os duches", e as pessoas continuaram a dar.

E chegaram até quanto?

Chegámos a 29 mil em quatro horas.

O que fizeram com o dinheiro que sobrou?

Pudemos pagar até hoje, desde dezembro, todos os dias 200 jantares e 200 pequenos-almoços das pessoas que passam. Desde dezembro, foram 25 mil noites.

As pessoas que acolhem refugiados não recebem dinheiro por isso? É tudo voluntário e gratuito?

Sim. Agora há uma organização, a partir do grupo principal onde se define o alojamento. Criaram-se vários grupos locais com voluntários para conduzir de umas casas às outras e das casas para o parque, há voluntários para cozinhar e ir dar refeições prontas às famílias que acolhem. Há quem não possa conduzir nem alojar e propõe sítios de stock. Todas as recolhas que são feitas a nível local, de comida, de roupa, de produtos de higiene, ficam numa casa e as outras pessoas podem ir lá buscar.

Isso é uma organização enorme, em termos logísticos. Há pessoas que tinham experiência?

Cada um de nós aproveitou as competências que tinha para ajudar a causa, é isso também a magia da Plateforme. Cada pessoa se propõe com aquilo que sabe fazer. Temos uma equipa de informática que está a construir um site para facilitar a organização do alojamento, uma escola de línguas em que a maior parte dos voluntários são professores de línguas, pessoas de comunicação que fazem a comunicação política e a negociação da Plateforme. Todos fazemos sanduíches, distribuímos sacos-cama, montes de coisas diferentes, mas acabamos por ter uma oportunidade de valorizar aquilo que sabemos e que gostamos de fazer.

Há um espaço físico onde as pessoas se podem dirigir, ou é o parque Maximilien às oito horas da noite?

Hoje temos três sítios principais onde estamos. Um é a nossa sede, onde temos um serviço de atendimento social e administrativo, para preparar as entrevistas nos centros de imigração, encontrar uma casa, um trabalho, uma escola.

Também numa casa cedida?

A Bélgica tem uma coisa muito prática: os proprietários têm de pagar mais impostos se tiverem edifícios desocupados. E portanto todos os proprietários têm interesse em que os edifícios para os quais não têm projeto sejam ocupados por alguém. É o caso dos três sítios onde nós estamos. Na sede temos esse serviço de acompanhamento social e administrativo, distribuição de roupas e de produtos de higiene, uma escola para as crianças e um espaço mulher, de integração no feminino. Temos o centro onde alojamos todas as noites 250 pessoas, que tem 150 voluntários por semana, e um terceiro sítio, um hub humanitário com outras ONGs - os Médicos do Mundo, os Médicos sem Fronteiras, a Cruz Vermelha e a Oxfam, na Estação Norte [Gare du Nord] de Bruxelas, ao lado do Parque Maximilien, onde há todo o tipo de serviços de ajuda médica, saúde mental, distribuição de roupa, um serviço da Cruz Vermelha para encontrar familiares perdidos no caminho.

Apareceram casos complicados que vos levaram a ter de recorrer a apoio de saúde mental?

O principal problema de hoje é a questão de as pessoas estarem em trânsito. Há dois anos, as pessoas que pediam asilo ficavam em Bruxelas e aí podíamos ter acesso a vários serviços. Mas uma pessoa que está hoje a dormir em minha casa se calhar depois de amanhã estará na Inglaterra ou na Alemanha ou em França e por isso os serviços que existem não são eficientes, sobretudo de saúde mental. Hoje conseguimos trazer para esse hub vários serviços de saúde mental que existiam em Bruxelas, coordenados pelos Médicos sem Fronteiras. E temos um novo projeto que começou há duas semanas - um grupo de apoio para os voluntários que lidam com esta situação todos os dias.

Há pouco disse que é o próprio facto de ajudar que lhe permite dormir à noite...

...e também o cansaço...

...mas deve ser preciso apoio para poder partilhar os problemas.

É uma situação muito dura de gerir. As pessoas se juntaram-se porque se sentiram obrigadas, visto que o governo não tem nenhuma ação de proteção e em vez disso põe ainda mais violência no percurso destas pessoas. Mas quando ouvimos falar de fluxos migratórios e de invasão, palavras enormes, e de repente conhecemos o Adham que dorme no nosso sofá, isso é mais difícil de gerir emocionalmente. Hoje temos pessoas de todos os partidos políticos que se juntam à causa como cidadãs, deixou de ser uma questão de opinião mas uma questão humana: há pessoas que estão em risco de vida, temos de as salvar. E há todo o caminho percorrido. Os refugiados atravessaram o deserto depois de deixarem os seus países (na Líbia a maior parte são escravizados e ficam na prisão durante meses), atravessaram o Mediterrâneo e viram não sei quantas pessoas morrer, atravessaram a Europa com cenas de violência em todos os países. Hoje a polícia belga tem comportamentos violentos que não podíamos imaginar que aconteciam na Europa. Miúdos que são deixados na floresta à meia-noite e têm de ir a pé tentar encontrar um sítio conhecido.

Miúdos que são os tais adolescentes, a maioria?

Sim. Há um lado que nos deixa relativizar. Como miúdos que são, têm o sentido da aventura, encolhem os ombros e dizem facilmente "é normal, é assim a minha vida, ça va aller".

Imagina-se a ficar em Bruxelas a fazer o seu mestrado e a trabalhar nesta área?

Acho que sim. Neste momento temos um projeto nas mãos e não penso que a crise vá acabar daqui a uns dias. Quando se trabalha em urgência é difícil refletir a longo prazo. Mas hoje há um novo projeto da Plateforme, com voluntários que têm mais competências ou mais gosto nisso, de pressão política. Por isso, se conseguíssemos que o estado belga deixasse essas pessoas pelo menos pedirem asilo na Bélgica, porque há muitos que aprenderam francês, que têm famílias no país e deixaram de ter interesse em ir para Inglaterra quando ali foram tão bem acolhidos. Além disso, querem parar de correr riscos e ter oportunidade de se integrar. Se ao menos conseguíssemos isso era já maravilhoso.

O que é que nós, portugueses, podemos fazer, além de estarmos informados e fazermos doações?

Vendo o cenário europeu, o Estado português podia receber mais pedidos de asilo, podia acolher mais pessoas. Em termos de quotas que foram acordadas entre os estados europeus, Portugal está muito abaixo do que poderia acolher. Se a nível europeu todos os estados estivessem de acordo em, com certos limites, usar a cláusula de soberania para não aplicar à letra o Tratado de Dublin, todas as pessoas poderiam ter a oportunidade de pedir asilo nos vários países da Europa. Assim o trabalho seria repartido para podermos dar humanidade às pessoas.

É possível descrever-me a situação pior por que passou?

Penso em duas piores. Primeiro, a história de um rapaz que para mim ficou o símbolo das consequências da política migratória. Vi-o chegar a Bruxelas na altura em que nós devamos os primeiros passos no alojamento. Foi o dia em que recebemos uma informação da polícia de que ia haver intervenções em toda a cidade durante todo o dia. Pedimos a todos os cidadãos para alojarem as pessoas. Eu estava no parque, eram quatro da manhã e estávamos à espera de ver se ainda havia pessoas na rua para poder protegê-las. Havia um rapazinho de 15 anos chamado Dedjen, chegado da Etiópia. Estávamos a falar com ele, ele não fazia ideia, era o seu primeiro dia na Bélgica, estava completamente perdido. No momento em que estava a falar com ele, chegou um carro da polícia. Rapidamente, sem pensar muito, meti-o no carro e fomos dar voltas. Pus um post no Facebook para saber se alguém podia protegê-lo em casa. Passadas umas semanas, recebi uma mensagem de uma senhora que me dizia que ele tinha ficado em casa dela e continuava a tentar passar para Inglaterra. Alguns meses mais tarde, ela voltou a contactar-me para me dizer que não tinha notícias dele há uns dias. Foi encontrado morto numa estação de serviço, atropelado por um camião. Pelos vistos, os seus amigos de 15 anos também tentaram salvá-lo e não conseguiram, mas tinham tanto medo de ser apanhados pela polícia, dada a condição de ilegalidade, que tiveram de fugir e abandoná-lo.

Consegue contar a outra história?

Foi uma história de perder o controlo em termos emocionais. É preciso estar muito calmo e muito sorridente sempre, para ter o controlo da situação. Uma vez estava no parque com 400 pessoas à minha volta e vi uma menina chegar, também de 16 ou 17 anos, pequenina, um metro e meio, magrinha, não sei como é que alguém podia ousar pôr um dedo nela. Mostrou-me que tinha sido presa pela polícia com o namorado, o namorado tinha ficado preso, deixaram-na ir mas antes bateram-lhe. Nesse momento a prioridade era, obviamente, encontrar alguém para a alojar e proteger. A partir do momento em que ela entrou num carro e eu sabia que ela estava em segurança, perdi completamente o controlo da situação, as pessoas vinham falar comigo e eu não estava a perceber nada, completamente perdida.