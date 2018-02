Pub

Foram divididos entre unidades de alojamento local e o Centro de Acolhimento temporário da Unidade de Emergência da Santa Casa.

As 15 pessoas que foram sinalizadas pela Unidade de Desenvolvimento e Intervenção de Proximidade (UDIP) da Alameda, desalojadas pelo fogo de terça-feira no número 22 da Avenida Almirante Reis, em Lisboa, foram todas realojadas, segundo a Santa Casa.

Fonte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa explicou que os 15 desalojados sinalizados à UDIP Alameda foram atendidos, tendo sido dada resposta a cada situação, uns através de alojamento local, outros encaminhados para o Centro de Acolhimento temporário da Unidade de Emergência da Santa Casa.

O fogo, que atingiu na terça-feira todo o prédio de seis andares localizado na freguesia de Arroios, teve início às 3:16 e foi dado como extinto às 4:56, não tendo causado qualquer ferido. Segundo o Regimento de Sapadores Bombeiros, foram retiradas do edifício cerca de 30 pessoas, mas 19 ficaram desalojadas.

O proprietário do edifício vai ser notificado para realizar obras, depois de técnicos da câmara terem analisado as condições estruturais do mesmo e terem constatado "partes totalmente destruídas", disse à Lusa na quarta-feira fonte da autarquia.

Segundo disse hoje fonte da Santa Casa, foi igualmente estabelecida "uma articulação com os bancos de roupa", garantindo vestuário às pessoas em questão, através de recursos internos da instituição e de lojas sociais da comunidade.

A nível alimentar, foi ainda acionado o apoio do Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia da área da intervenção.

A ação da Santa Casa, juntamente com a junta de freguesia de Arroios, assegurou também apoios para a deslocação das pessoas, bem como os títulos de transportes, tendo sido ainda distribuído apoio monetário àqueles que têm necessidades de medicação.