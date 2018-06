Pub

Body Interact é um software de simulação médica desenvolvido pela startup portuguesa Take the Wind. É usado para treinar estudantes e médicos, com vista a melhorar a prática médica

Emily é jovem, trabalha num gabinete de recursos humanos e sofre de esclerose múltipla. Devido à doença, começa a apresentar alguns problemas cognitivos, que ainda não foram diagnosticados. Vai a uma consulta de neurologia, na qual podem ser seguidos dois caminhos: o médico faz-lhe um estudo cognitivo e prescreve um tratamento eficaz, que trava o processo; o clínico não faz nada e, ao fim de um ano e meio, a deterioração cognitiva é tão elevada que Emily perde o emprego.

Este é um caso simulado pela tecnologia Body Interact, patenteada pela startup portuguesa Take The Wind e que, através da empresa Biogen Portugal, está ser usada para a formação de neurologistas, na área da esclerose múltipla (EM).

O software funciona como um jogo. Emily é um "avatar" feito com base em informação clínica de vários doentes, que permite simular a prestação de cuidados médicos. Em consultas "virtuais", os estudantes ou médicos podem aplicar-lhe tratamentos ou ações e perceber qual será a evolução. Ver se o doente melhora ou piora após tomar um determinado fármaco, por exemplo.

"É um simulador de doentes. O princípio da simulação virtual de pacientes não é novo, mas a sua aplicação na esclerose múltipla é", diz ao DN João Cerqueira, neurologista no Hospital de Braga e professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho.

Segundo o consultor científico do projeto, esta é "uma ferramenta muito poderosa para o treino do raciocínio clínico. E é muito realista". Depois de ser confrontado com vários cenários e de ter de tomar decisões, o "jogador" participa num briefing onde são "analisadas as decisões e os motivos que levaram às mesmas". É visto, por isso, como um "ótimo instrumento para que os médicos reflitam sobre as decisões que tomam".

Tecnologia existe desde 2012

Esta é uma tecnologia que, segundo João Cerqueira, já está a ser usada desde 2012 para simular "casos agudos e casos crónicos". Na Escola de Medicina da Universidade do Minho, é aplicada na formação de médicos. Há, por exemplo, o caso de um homem, de 62 anos, que chega às urgências com a voz arrastada e os alunos têm de lhe fazer exames. Acabam por diagnosticar um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A novidade é a aplicação desta ferramenta a uma doença crónica como a EM, uma potencialidade que foi apresentada no Congresso da Academia Europeia de Neurologia, que terminou na terça-feira, em Lisboa. Passará depois pelo Congresso Europeu de Esclerose Múltipla, em outubro, em Berlim, e por outros eventos que reúnam especialistas na área.

No caso apresentado no início do texto, a ideia era os médicos treinarem a forma como lidam com as queixas cognitivas do doente, mas existem outros casos. Há um avatar que toma uma medicação que não é eficaz, por exemplo, e outro no qual é necessário gerir os efeitos secundários dos fármacos.

Tal como Emily, alguns doentes "perdem capacidades cognitivas". No entanto, João Cerqueira reconhece que "há médicos muito focados nos surtos e esquecem-se um pouco da cognição". Com este "jogo", há também um alerta para a necessidade de avaliar todos os doentes.

Como não existem muitos especialistas em EM em cada hospital, o neurologista diz que "é mais eficaz usar esta tecnologia nos sítios onde os médicos se reúnem", nomeadamente em congressos.

Melhorar a prática médica

Quando existem novas recomendações no tratamento da doença, o especialista do Hospital de Braga diz que a ferramenta também pode servir "para promover a atualização", permitindo "melhorar a prática" médica.

Desenvolvida em Portugal, a Body Interact está a ser adotada por outros países, em especial pelos EUA. "É usada pelas universidades na formação pré-graduada e pelas empresas farmacêuticas para a formação dos médicos".

