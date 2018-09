"Eu acho que tenho jeito". Martim tem 9 anos, usa na arena molhada do Campo Pequeno um capote de toureio quase maior do que ele, mas isso parece não o intimidar. Nem isso, nem a imponência que as cadeiras vazias mostra aos visitantes da praça que foram surpreendidos pela aula de toureio a pé frequentada por uma dúzia de jovens entre os 8 e os 15 anos, que fazem parte da Academia de Toureio deste emblemático recinto da tauromaquia nacional.

Martim acha que tem jeito - parece que quem observava concorda -, mas há um outro aluno que tem mesmo. Ao ponto de já ter toureado, por exemplo, em praças dos Estados Unidos. É o Rui Jardim, de 21 anos, e sabe bem o futuro que quer. "Treino diariamente, vou aos campos, às ganadarias. Começo a não ter datas disponíveis. É disto que gosto. Percebes isso quando começas a deixar outras coisas para trás, até a família", contou ao DN este natural da Azambuja que está na Academia há um ano e meio, já depois de ter passado pela escola de toiros da Azambuja.

Tal como toda a turma, Rui esteve cerca de duas horas na arena da praça lisboeta a fazer movimentos com o capote. Para um lado, para o outro, com uma mão, trocando de mão, movimentado o corpo ao ritmo lento a que quem assiste a touradas está habituado a ver feito pelos profissionais.

Sob o olhar dos maestro - é assim que são conhecidos os instrutores - cada aluno cumpre o seu treino. Simulam a lide, o espetar de bandarilhas, ouvem os conselhos. "Olha o que estás a fazer, escusas de olhar para o outro lado", ouve-se a voz de Américo Manadas, um antigo bandarilheiro que agora passa aos jovens o que foi aprendendo desde a década de 60 do século passado. "É uma alegria vê-los. É a continuidade daquilo que gostamos. Dá-me gosto, gosto de ver estes miúdos aqui todos os dias", diz ao DN enquanto vai olhando para os exercícios efetuados pelos alunos e vai corrigindo os erros.

Bem formados e respeitadores

O outro maestro é António João Ferreira, um matador de toiros em atividade, que está no projeto desde o início de 2017 quando substituiu o matador José Luís Gonçalves - que sofreu uma queda num ensaio do programa da TVI "Dança com as Estrelas", em 2013, e sofreu um grave traumatismo cranioencefálico estando ainda a recuperar. Conta que os objetivos da Academia são simples: "Que um dia saia da um toureiro. Mas, à parte disso, gostaria é que saíssem daqui miúdos bem formados. Respeitadores. É esse o meu lema: respeitem a profissão de matador de toiros."

Mensagem que parece estar a passar pois tanto o nosso já conhecido Martim como todos os restantes aprendizes respondem da mesma foram à pergunta: Querem seguir esta profissão?. Sem perder tempo a pensar, dizem: "Sim." A Rui Jardim não vale a pena perguntar, já se conhece o que pensa jovem que completou o 12.º ano, não voltou a estudar e faz parte da corporação de bombeiros da Azambuja: "É disto que gosto." Ponto.

E se Rui Jardim ainda explicou que o gosto pelas touradas começou quando ia com o pai "arranjar as coisas para se fazer pegas e largadas" na Azambuja, já os restantes não têm uma ligação direta a este espetáculo. Havendo mesmo o exemplo de um aluno que está na Academia por ser mesmo um aficionado, pois pela vontade do pai, segundo contaram ao DN os maestros, não pisaria a arena do Campo Pequeno. "Os pais não o apoiam, o pai é de uma zona do país onde não há tradição de touradas. Mas respeitam o seu desejo. Veem a aplicação dele", adiantou António João Ferreira.

É a este tipo de vontade que os dois instrutores recorrem para mostrar que aquele grupo está no Campo Pequeno três dias por semana - as aulas, gratuitas, são à quarta e sextas-feiras das 18.00 às 20.00 e ao sábado das 11.00 às 13.00 - e nem sempre pisa a areia da praça pois às vezes, devido a questões relacionadas com a própria preparação do recinto, os treinos são num dos pisos do parque de estacionamento do complexo que engloba o centro comercial.

"Isto tem de nascer com eles. Têm de sentir gosto", sublinhou o matador. "Os toureiros nascem. Há uns que nascem com uma habilidade tremenda e há outros que temos de estar aqui a explicar", acrescenta Américo Manadas.

Esta dupla trabalha a parte técnica de como lidar um toiro - no caso deles começam por bezerras ao fim de algum tempo de treino -, mas também a parte psicológica. "Durante os treinos mostramos-lhes a nossa experiência, dizemos que estão fora de perigo, explicamos a forma de estarem para o animal não investir contra eles", contou António João Ferreira.

E como é a relação destes alunos com os colegas de escola atendendo ao ambiente pouco favorável às touradas que existe no país. "Há miúdos que são julgados, mas eles tentam chamar a atenção dos colegas para isto. Ainda há pouco tempo houve aqui um concurso de toureio de salão [mostrar na arena o que sabem mas sem a presença de animais] e houve miúdos que convidaram colegas para vir assistir", explicou o matador de toiros que aqui é um dos maestros.

Certo é que a dúzia de alunos que estavam na quarta-feira na arena não se importam com eventuais críticas. Têm o sonho de tourear a pé e "vivem" no centro de Lisboa uma parte desse sonho. Seja por estarem na praça centenária - nasceu em 1892 - ou até no simples toque de telemóvel do maestro Américo Manadas que é... o paso doble.

Procura de novos valores

Incentivar o aparecimento de valores no toureio a pé é um dos objetivos da Academia de Toureio, que funciona desde 11 de abril de 2011. Este projeto pretende formar jovens para seguirem a profissão. Caso tal não aconteça, os responsáveis esperam que os agora alunos mantenham o contacto com a tauromaquia como aficionados.