Bombeiros combateram incêndio no hotel dos 'dragões'

Um pequeno incêndio deflagrou no Hotel Solverde, em Espinho, onde estão os jogadores do FC Porto a estagiar antes do jogo de amanhã e já a festejar o título. Terá sido uma tocha a originar o fogo, nas instalações perto da cave.

Mais de três dezenas de bombeiros, acompanhados por 12 viaturas, combateram as chamas. De acordo com a informação publicada no site da Proteção Civil, o incêndio estava em fase de resolução por volta da 1.30,

Recorde-se que o FC Porto foi esta noite campeão no sofá, vencendo o campeonato mesmo antes de jogar, graças ao empate entre Sporting e Benfica.

De acordo com um elemento da GNR no local, o incêndio começou na casa das máquinas e os funcionários da unidade hoteleira não conseguiram extinguir o fogo, acabando por chamar os bombeiros, relata a Lusa. Com uma nuvem de fumo a sair da garagem e de um canteiro, a GNR decidiu afastar os milhares de adeptos que festejavam o título junto ao hotel.

O próprio líder dos Superdragões terá dado uma ajuda, pedindo aos adeptos que libertassem o espaço de forma a facilitar o acesso das autoridades, relata a SIC, que tem repórteres no local.

Por precaução foi cortada a eletricidade na unidade hoteleira e o autocarro do FC Porto foi retirado da frente do hotel.