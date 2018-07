"Há cada vez mais interesse em aprender português"

O professor Adelino Sousa deixou Portugal há 30 anos. Dedica-se ao ensino da língua portuguesa em oito escolas da região de Paris e acredita que as semanas de imersão (um período em que os alunos têm contacto mais próximo com o idioma que aprendem) são fundamentais para a afirmação do português no mundo. O que queria mesmo era estender o programa a outros países.