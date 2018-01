Pub

Obra que relançou o debate sobre a instabilidade do presidente norte-americano chega em fevereiro

A Actual Editora, chancela do Grupo Almedina, adquiriu os direitos para a edição portuguesa do livro "Fire and Fury", da autoria de Michael Wolff, sobre o presidente norte-americano, Donald Trump, e que deverá chegar às livrarias em fevereiro.

No livro "Fire and Fury", um dos títulos mais comentados das últimas semanas, Michael Wolff analisa os esquemas internos da polémica presidência de Trump, através de informação privilegiada a que teve acesso.

Na obra, o autor explora o fenómeno Trump e o drama, as controvérsias e os escândalos a ele associados, que têm toldado as suas verdadeiras motivações e objetivos.

Nos Eatados Unidos, o livro alcançou o topo de vendas da semana passada, apesar de só estar à venda desde sexta-feira.

A NPD BookScan (antiga Nielsen Bookscan) revelou na quarta-feira à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) que foram vendidos 29 mil exemplares de "Fire and Fury: Inside the Trump White House" ("Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca de Trump"), apesar de ter sido disponibilizado apenas na sexta-feira e de os dados da empresa de estudos de mercado irem até sábado.

"Os números dos primeiros dois dias de vendas não estão a dar-nos a visão completa", afirmou Kristen McLean, analista da indústria livreira do grupo NPD.

"Devido a potenciais problemas de distribuição relacionados com o lançamento antecipado, a par com a elevada procura, pode levar algumas semanas para se perceber exatamente até onde é o que livro vai chegar comparativamente aos 'best-sellers' políticos dos últimos anos", observou a mesma responsável.

A obra reúne uma série de revelações explosivas, resultado de mais de 200 entrevistas, incluindo as conversas entre Donald Trump e responsáveis da Casa Branca, e relançou o debate sobre a instabilidade da personalidade do dirigente da principal potência mundial.

Através de muitos testemunhos, na maioria anónimos e classificados pelo Presidente como fantasiosos, o autor do livro descreve um executivo disfuncional e um chefe de Estado alérgico à leitura, muitas vezes fechado nos seus aposentos a partir das 18:30, com os olhos cravados nos seus três ecrãs de televisão, multiplicando os telefonemas para um pequeno grupo de amigos, sobre quem verte "um dilúvio de recriminações" que vão desde a desonestidade da imprensa à falta de lealdade da sua equipa.

Todo o seu gabinete, segundo o autor, se interroga sobre a sua capacidade para governar.

"Dizem que ele é como uma criança. O que querem dizer é que ele precisa de ver imediatamente satisfeitos os seus pedidos. Tudo gira em torno dele", afirmou Michael Wolff.