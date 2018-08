Greve dos médicos afeta 90% dos blocos operatórios em Portugal

Sobre Tudo e sobre Nada é a descoberta de um cineasta, Dídio Pestana, numa edição do festival de Locarno marcada por muito cinema português. O ator Nuno Lopes impressionou também em Le Vent Tourne, coprodução franco-suíça. A 71.ª edição do festival termina no sábado com a entrega do Leopardo de Ouro.