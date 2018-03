Pub

Júri apenas propõe alugar 12 dos 40 meios aéreos permitidos, muito longe dos objetivos do executivo de António Costa

Depois de ter falhado a contratação de meios aéreos num primeiro concurso, o novo concurso urgente para contratar 40 meios aéreos para combater os incêndios voltou a ser um falhanço, ficando muito aquém dos objetivos do Governo.

De acordo com a TSF, que teve acesso ao relatório preliminar assinado pela pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, com data desta quarta-feira, o júri apenas propõe o aluguer de 12 dos 40 meios aéreos pretendidos.

Das propostas aceites pelo júri, ficaram apenas encaminhadas as contratações de oito aviões anfíbios médios, dois aviões anfíbios pesados e dois aviões ligeiros de coordenação. Contudo, ficaram por alugar, pelos preços que o Governo apresentou, 28 helicópteros ligeiros.