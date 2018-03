Pub

Ministro reconheceu que executivo valoriza "análise e propostas constantes" do relatório de especialistas. E que país está melhor preparado

Admitindo não ter tido tempo ainda para uma "análise plena" ao relatório de avaliação aos incêndios de outubro de 2017, realizado pela Comissão Técnica Independente, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, sublinhou que "a melhor forma" do país estar preparado "para o combate" aos fogos "é centrar a atenção na prevenção".

Eduardo Cabrita reconheceu que o Governo valoriza "particularmente" a "análise e propostas constantes deste novo relatório" da Comissão Técnica Independente, documento que aponta falhas na prevenção dos incêndios de outubro de 2017, como já tinha feito com as primeiras recomendações, que estiveram na origem de "grande parte" das medidas anunciadas e postas em marcha pelo executivo socialista.

Retiradas as lições desse primeiro relatório, o ministro que tutela a Proteção Civil louvou o "esforço notável", "como nunca foi anteriormente efetuado", de limpeza da floresta, apesar dos especialistas deixarem no documento sérios reparos à legislação entretanto aprovada de gestão de combustíveis.

Eduardo Cabrita defendeu que agora "há uma aposta" na profissionalização do sistema de resposta a fogos florestais, apontando a formação de 600 novos guardas, que serão incluídos no Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro (GIPS) e no Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR, para além da profissionalização dos bombeiros que chegarão aos 189 municípios onde foi identificada pelo menos uma freguesia de risco.

Ao falhanço da antecipação dos incêndios de outubro, registado pela Comissão Técnica Independente, o ministro afirmou que agora o sistema de gestão de operações permite "a flexibilidade" dos momentos em que é preciso "estarmos preparados" para acorrer a incêndios.

Para Eduardo Cabrita, há medidas a médio e longo prazo que procuram responder às alterações climáticas, de reforma da floresta ("atempadamente promovida pelo Governo") e de valorização do Interior que não terão impacto imediato. Mas o governante deixou a garantia de que o país está melhor preparado para os "riscos do próximo verão".