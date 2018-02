Pub

O Governo português mostrou-se hoje favorável a que todas as opções sejam ponderadas quanto à Venezuela, desde que salvaguardem a defesa dos cidadãos europeus, nomeadamente dos portugueses, disse José Luís Carneiro, em Bruxelas.

Em declarações aos jornalistas após a reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, na qual representou Portugal, José Luís Carneiro, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, disse que o Governo português manifestou, como posição de princípio, que todas as opções sejam discutidas relativamente à atual crise política, económica e social na Venezuela.

"Gostaríamos de sublinhar que a nossa posição manteve-se nos seguintes termos: entendemos que é absolutamente indispensável trabalhar para manter canais de diálogo com todas as autoridades, quer do Governo, quer da oposição. É da manutenção desses canais que será possível garantir níveis de apoio social àqueles que vivem momentos de grande e profunda dificuldade nas suas condições de vida. Daí que tenhamos defendido que qualquer decisão que venha a ser adotada por parte do Conselho [da UE] deva ser uma decisão previamente avaliada, nomeadamente nos seus impactos e nos seus efeitos. Deixámos claro que todas as iniciativas devem estar em cima da mesa e devem ser ponderadas", sublinhou.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas realçou que qualquer decisão que venha a ser tomada, nomeadamente o agravamento das sanções à Venezuela, tem de ter em conta a salvaguarda dos cidadãos europeus

"Portugal, país que conhece 180 mil inscrições consulares na Venezuela e estima em cerca de 400 mil os cidadãos portugueses e lusodescendentes, por todos estes motivos, deseja que qualquer opção que venha a ser tomada tenha o cuidado de salvaguardar a proteção e a defesa dos interesses e da integridade destes cidadãos", prosseguiu, assumindo que uma das opções é alargar o perímetro das sanções a aplicar ao país.

Esclarecendo que a reunião de hoje não abordou um eventual endurecimento das restrições à Venezuela, José Luís Carneiro lembrou que, por vezes, as sanções "se aplicadas arbitrariamente" têm efeitos nocivos nas condições de vida da população.

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, que substituiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, de visita à Rússia, reiterou a importância da manutenção dos canais de diálogo e concertação político-diplomática abertos com as entidades venezuelanas.

José Luís Carneiro disse ainda que há uma oposição à realização concomitante das eleições para o parlamento juntamente com as eleições presidenciais, uma proposta do Presidente Nicolás Maduro, e um entendimento genérico de aprofundamento dos mecanismos de apoio social e humanitário nos países que estão a receber fluxos significativos desses cidadãos.

"A situação política, social e económica que se vive na Venezuela preocupa o Governo português. E preocupa-nos muito, preocupa-nos cada vez mais. Foi, aliás, essa a mensagem que aqui transmitimos, manifestando a importância de estruturarmos uma cooperação quer no âmbito dos esforços para garantir proteção e apoio consular, mas também apoio social e humanitário, nomeadamente nas áreas da saúde e área alimentar, muito particularmente nos países vizinhos que estão a viver momentos de intranquilidade fruto do fluxo migratório que se tem vindo a conhecer, muito concretamente o Brasil e a Colômbia", pontuou.