Governo pede fiscalização da constitucionalidade de lei aprovada pelo Parlamento

Pela primeira vez desde 1991, o Governo "requereu a fiscalização da constitucionalidade" de uma norma constante numa lei que o Parlamento aprovou. Trata-se do número 6 do artigo 5.º da Lei n.º 17/2018, de 19 de abril, que, em sede de apreciação parlamentar do Decreto-Lei do Governo (que aprovava "o regime específico de seleção e recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e da dança") "impõe a distribuição em 2018 de horários completos e incompletos a docentes de carreira", de acordo com uma nota à comunicação social da Presidência do Conselho de Ministros.

O referido artigo define que "no âmbito do concurso de mobilidade interna são considerados todos os horários completos e incompletos, recolhidos pela DGAE, mediante proposta do órgão de direção do agrupamento de escolas ou da escola não agrupada". É esta a norma que o executivo socialista quer ver analisada pelos juízes do Tribunal Constitucional.

Segundo o Governo, não está em causa a realização do concurso interno antecipado, "que decorrerá este ano conforme imposto pela Assembleia da República" e que o executivo "tudo fará para que decorra com total normalidade".

A esta profissão de fé, o Governo deixa outras certezas, na sua interpretação: "A atribuição de horários incompletos a professores do quadro, ou seja, a professores que auferem necessariamente a totalidade do seu salário independentemente do número de horas que lecionam é uma medida injusta, violadora do princípio constitucional do direito a salário igual para trabalho igual."

Esta é uma situação de "injustiça", no entendimento do Governo, "para os professores vinculados que lecionam horários completos pelo mesmo salário, como para os professores contratados, que quando colocados em horários incompletos apenas auferem o salário correspondente às horas que lecionam".

O decreto do executivo socialista foi alterado no Parlamento. O PSD e o CDS votaram ao lado de BE, PCP e PEV e aprovaram as alterações ao diploma de concursos, que foi sujeito a apreciação parlamentar. Com a correção do decreto, o Governo abriu o concurso extraordinário de mobilidade interna a todos os docentes de quadro e não apenas aos que contestam a colocação de agosto.

Este pedido de fiscalização não é inédito. Desde 1982, ano em que foi criado o Tribunal Constitucional, só se verificaram nove requerimentos de fiscalização da constitucionalidade entregues pelo primeiro-ministro. O primeiro requerimento resultou no Acórdão n.º 56/84, de 9 de agosto, e o último resultou no Acórdão n.º 428/91, de 2 de abril.