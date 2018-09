Vouchers para viagens de comboio grátis a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira podem ser pedidos os vouchers para o "Comboio do Conhecimento", a iniciativa do Governo que oferece viagens de comboio grátis, de sete dias, a alunos que transitem do 1º para o 2º ano do ensino superior com aproveitamento escolar.

"Não fiques apeado. Dá crédito aos teus estudos e vem conhecer Portugal". É este o mote do programa do Governo que tem como objetivo promover o sucesso académico, "evidenciar os benefícios da formação superior", bem como "estimular a aquisição de competências e o conhecimento do território". Uma iniciativa que se insere no programa "Estudar mais é preciso".

Os estudantes de cursos técnicos superiores profissionais, bem como os de licenciatura e mestrado integrado, que tenham completado com o ano letivo 2017/2018 com, pelo menos, 36 créditos podem pedir os vouchers a partir de segunda-feira através do site www.comboio-conhecimento.pt. Para esses alunos, o executivo de António Costa oferece viagens de uma semana para qualquer ponto do país.

As viagens vão decorrer na rede CP, nomeadamente nos serviços urbano, regional, inter-regional e intercidade.

Um projeto inédito que quer promover a formação superior e contrariar os últimos dados que revelam que "apenas quatro em 10 jovens com 20 anos está a frequentar o ensino superior". Números de um estudo do Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP) revelado em março. "As taxas de insucesso e abandono têm ainda expressão considerável e os níveis gerais de formação superior da nossa sociedade são ainda visivelmente modestos", considera o Governo.

No "Comboio do Conhecimento", os estudantes, através da aplicação Globestamp, vão ter ainda a possibilidade de conhecer os locais por onde vão parando ao viajar nos comboios da CP, mas também planear experiências e registar memórias. As viagens vão decorrer na rede CP, nomeadamente nos serviços urbano, regional, inter-regional e intercidade.

"São anos exigentes", afirmou à Lusa a secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Maria Fernanda Rollo, aquando do anúncio da iniciativa do Governo. "É um estímulo para conhecer o território e a identidade nacional" disse na altura.

Além do passe de sete dias, os alunos vão poder usufruir de descontos para passar seis noites em quarto múltiplo nas Pousadas da Juventude.