Inquérito foi ordenado em junho, pelo então secretário de Estado da Proteção Civil, depois de um autocarro que transportava 20 passageiros ter ardido no túnel, na Autoestrada 4, entre Amarante e Vila Real

O secretário de Estado da Proteção Civil disse hoje que o inquérito ao incêndio num autocarro ocorrido dentro do Túnel do Marão está concluído e servirá de base a um plano de intervenção e de emergência na infraestrutura.

Artur Tavares Neves afirmou aos jornalistas que recebeu no sábado o relatório da Autoridade Nacional de Proteção Civil, um documento que irá, agora, estudar a fundo e, só depois, serão divulgados os resultados.

Este inquérito foi ordenado em junho, pelo então secretário de Estado da Proteção Civil, depois de um autocarro que transportava 20 passageiros ter ardido no túnel, na Autoestrada 4 (A4), entre Amarante e Vila Real.

"Dentro desse relatório são aconselhados vários procedimentos e é com base neles que vamos atuar rapidamente", afirmou o secretário de Estado, que falava em Vila Real, à margem da cerimónia do 121.º aniversário dos bombeiros da Cruz Branca.

Artur Tavares Neves referiu que está a ser delineado um plano de atuação dentro da infraestrutura, cujos pormenores disse ainda ser cedo para especificar, mas que incidirá sobre a intervenção inicial e de emergência e incluirá ainda um simulacro.

Este simulacro é reivindicado pelos corpos de bombeiros mesmo antes da abertura do Túnel do Marão, em maio de 2016.

"É uma estrutura que merece a atenção devida e portanto vamos rapidamente colocar em marcha esse plano", salientou.

O responsável adiantou que vai reunir com o seu colega das Infraestruturas no sentido de "rapidamente solucionarem este problema", para que a "prevenção e depois o socorro se possam realizar de acordo com as regras da Proteção Civil mais elementares que são exigidas".

"Nestes dois meses e poucos dias que tenho na Proteção Civil, múltiplos têm sido os problemas emergentes que temos que colocar em prática. Este foi-me sinalizado agora, há poucos dias, e nos próximos dias vamos ter seguramente uma solução de maneira a que a estrutura imediata de emergência que aqui está presente possa saber o modo como deve atuar nestas circunstâncias para que os cidadãos se sintam prevenidos e salvaguardados no socorro", sublinhou.

Esta foi uma boa notícia para o presidente da Câmara de Vila Real, o socialista Rui Santos, que há vários meses alerta para as questões de segurança dentro do Túnel do Marão.

"Temos esperança que o plano venha dar resposta às reivindicações feitas, mas é ver para crer", afirmou o autarca.

Rui Santos lembrou, no entanto, que a Infraestruturas de Portugal (IP) "tem uma palavra a dizer" e disse esperar que a empresa tenha "boa vontade pra resolver questões como o regresso do controlo de tráfego ao túnel.

"Que é onde tem que estar porque o túnel é uma infraestrutura com características especiais. Temos a expetativa de que a IP tenha esse bom senso", frisou.

Dois meses depois do incêndio no autocarro, ardeu também um carro ligeiro dentro do túnel. Nos dois casos, não se registaram vítimas, contudo, a infraestrutura ficou fechada ao trânsito por diferentes períodos de tempo.

O Túnel do Marão, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real abriu em maio de 2016 e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem e com um comprimento de 5.665 metros.