Reviravolta nas negociações. Princípio de acordo poderá ser formalizado nesta sexta-feira

O governo cedeu e já aceita reconhecer o tempo de serviço congelado aos professores e, mais importante, começar a reposicão salarial correspondente ainda nesta legislatura. Os sindicatos insistem na tradução prática da medida já em 2018 mas também deixam em aberto a hipótese de isso suceder só a partir de 2019.

"Sempre dissemos que havia total disponibilidade para negociar o tempo e a forma [deste reposicionamento], total indisponibilidade para deixar cair os tempos de serviço", disse aos jornalistas Mário Nogueira, da Fenprof, ladeado por representantes das outras organizações sindicais.

Foi já de madrugada, por volta da 01.10,que as diferenças aparentemente insanáveis entre as posições do governo e dos sindicatos deram lugar a um projeto de acordo que, não agradando inteiramente a nenhuma das partes, poderá evitar o anunciado avolumar dos protestos.

O ponto de partida, recorde-se, era a exigência sindical da reposição de nove anos e meio de congelamento - que no caso de professores com mais tempo de serviço pode significar aumentos salariais próximos dos mil euros brutos -, sendo que essa reposição, ainda que faseada, teria de começar impreterivelmente em 2018.

Já o governo contrapunha a contagem do tempo de serviço entre 2011 e 2017, remetendo qualquer impacto orçamental dessa medida para 2020, numa progressividade que poderia atirar o reposicionamento salarial dos docentes para lá de 2023.

Neste momento, o principal ponto a dividir ainda as partes é o tempo a considerar, com o governo a apontar para cerca de sete anos mas a não fechar a porta a considerar o limite dos nove anos. Está marcada nova reunião, para as 17.30, desta sexta-feira, que será realizada em simultâneo com todas as organizações sindicais.

Além desta questão fundamental foram ainda asseguradas pelos professores algumas garantias importantes, nomeadamente que não serão feitas alterações ao Estatuto da Carreira Docente, que não existe o risco de professores atualmente no quinto e nono escalões verem alargado o tempo para progredirem para o escalão seguinte e que todos os professores que entraram nos quadros desde 2011 - até agora pagos pelo primeiro escalão - vão ser reposicionados no escalão correspondente àquele em que se encontram os colegas vinculados há mais tempo que têm os mesmos anos de serviço.