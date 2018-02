Pub

PSP e GNR identificam 70 discotecas e bares de risco, como o DN noticiou este sábado

A secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, adiantou hoje que o Governo está a estudar novas medidas de segurança para todos os espaços de diversão noturna.

O gabinete da Secretaria de Estado está a coordenador um grupo de trabalho para o efeito e que foi criado na sequência das conclusões da avaliação de risco feita pela GNR e PSP em vários estabelecimentos depois dos incidentes na discoteca de Lisboa, Urban Beach, em dezembro.

"Nós já reunimos com a PSP e GNR no sentido de, após a identificação desses estabelecimentos, procurar tomar um conjunto de medidas, não só especificamente olhando as situações em concreto, como também um conjunto de medidas que possam ser transversais e que sejam adotadas em todas as zonas de diversão noturna", especificou hoje a governante, em Bragança, à margem das comemorações do dia do Comando Distrital da GNR.

A secretária de Estado sublinhou que é este o trabalho que o Ministério da Administração Interna está a desenvolver. Neste momento, foi criado um grupo de trabalho para o efeito, e crê que haverá resultados "para breve", sem se comprometer com prazos.

Isabel Oneto lembrou que este trabalho envolve um conjunto de entidades. Além da GNR, PSP e Serviço de Estrangeiro e Fronteiras (SEF), há também o envolvimento das câmaras municipais.

"Vamos fazer esse trabalho, esperando que não muito tarde sejam tomadas essas medidas", indicou.

Sobre a finalidade deste trabalho, a secretária de Estado vincou que os estabelecimentos em causa "são espaços de diversão e não de conflitualidade e é essa a meta que" o Governo procura e o ministro da Administração Interna pretende com "a criação precisamente desse grupo de trabalho para analisar essas medidas".

O DN noticia hoje que a PSP e a GNR identificaram 70 estabelecimentos de diversão noturna problemáticos para a segurança pública em Lisboa, Porto e Albufeira.

O levantamento foi feito no âmbito de uma avaliação de risco, a um total de bares e discotecas de todo o país, exigida pelo ministro da Administração Interna, em dezembro passado, na sequência das agressões junto ao Urban Beach e do homicídio de um segurança no Barrio Latino, ambos em Lisboa.