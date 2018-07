"Bom para Portugal, bom para o PSD", diz Rio. Assinado acordo sobre descentralização

Assinatura do acordo entre o primeiro-ministro e o líder do PSD, na residência oficial do PM em Lisboa

Está assinado o acordo entre PSD e governo sobre fundos europeus e descentralização. O entendimento foi subscrito ao final da tarde de hoje - mas numa sala fechada, longe das câmaras dos jornalistas. Para a fotografia ficou apenas um aperto de mão entre António Costa e Rui Rio. E algumas justificações, de parte a parte.

"Este acordo é bom para Portugal e, se é bom para Portugal, é bom para o PSD", afirmou o líder social-democrata, quando questionado sobre se as críticas que já se ouvem no partido a este entendimento. "Quem pensa o contrário está a pensar mal", sublinhou o presidente do partido, que antes já tinha afirmado: "Este acordo é bom para o PSD? A pergunta tem pouco interesse, é bom para Portugal".

António Costa - que não tem reservas no partido, mas tem os parceiros de esquerda desconfiados desta aproximação ao PSD - disse ter a "mesma interpretação de Rio", defendendo que não se deve confundir diferentes planos. Se é da maior importância que estes acordos "sejam o mais alargados possível" , na medida em que atravessam várias legislaturas, Costa garante que em nada beliscam a solução política de governo: "É com base nessa solução paralmentar que este governo existe e governa"

Antes das declarações conjuntas, António Costa e Rui Rio estiveram reunidos durante cerca de uma hora, num encontro onde estiveram também os negociadores dos dois acordos hoje firmados: Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e o social-democrata Álvaro Amaro, que fecharam o dossier da descentralização; e Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas, e o vice-presidente do PSD Castro Almeida, que conduziram as negociações sobre o futuro quadro comunitário de apoios. Na reunião esteve ainda Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, responsável pelas negociações com os parceiros do governo... à esquerda.