Pub

Pedro Santana Lopes diz-se confiante na vitória no partido e contra Costa. E diz que se o PSD for muleta do PS irá desaparecer

Pedro Santana Lopes quis marcar a grande diferença com Rui Rio na corrida à liderança do PSD. Não foram questões económicas ou de matriz ideológica do PSD, antes o potencial de relacionamento com o PS e António Costa. "Governo e acordos de governo com este líder do PS não fazemos", disse o candidato à sucessão de Pedro Passos Coelho em entrevista à SIC.

Num plural majestático - e um dia depois de Rui Rio ter admitido viabilizar um governo minoritário do PS após 2019-, Santana lançou a farpa ao opositor. Não está na corrida "para viabilizar o governo PS, mas para ser alternativa. Se o PSD for muleta do PS vai desaparecer". O ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa diz querer "construir uma alternativa reformista, modernista e moderada".

Num tom otimista, manifestou-se confiante em todas as vitórias, primeiro no partido e depois na s urnas contra António Costa. "Sinto na rua, sinto no partido esta onda laranja". E sente-se "obrigado" a ganhar a Costa porque quer a legitimidade do voto universal, que não teve quando o partido e o governo lhe caíram nas mãos, em 2004, depois de Durão Barroso ter partido para a Europa.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Sem "desculpas"

Seria esse governo, o de 2004 - que durou poucos meses, depois de Jorge Sampaio ter dissolvido a Assembleia da República -, que causou o maior desconforto a Santana Lopes nesta entrevista conduzida por Clara de Sousa. A jornalista interpelou-o sobre se pedia "desculpas" por vários episódios maiores que ocorreram nesse governo e que, na altura deram brado , tal como tinha pedido por episódios menores depois de Rui Rio ter lembrado as "trapalhadas" dessa altura. O candidato não voltou a fazer nenhum mea culpa, mas questionou: "Acha que algum governo ao fim de quatro meses podia ser julgado?"

Interpelado sobre a sua "credibilidade" na política - que também foi questionada por Rui Rio na entrevista do dia anterior - Santana disparou: "E quando Rui Rio disse que ia ser candidatos várias vezes e não foi? Olham muito para as minhas palavras, mas olhem mais para as minhas obras", afirmou e lembrou os mandatos nas Câmaras da Figueira da Foz e em Lisboa e na Santa Casa de Misericórdia de Lisboa.

Investigação e inovação

Ultrapassada a fase difícil em que governou, Santana Lopes quis ir às propostas com que se apresenta às eleições internas do PSD, que ocorrem no próximo sábado, dia 13. Disse apostar num modelo de crescimento diferente do do governo socialista e voltou à ideia de que quer que "Portugal seja uma Finlândia".

A chave do sucesso económico passa, entre outras coisas, por aliar a investigação à inovação e, por sua vez, às empresas. Depois por uma política fiscal ousada para "captar talentos" - e ao contrário de Rio que defende um superávit nas contas públicas- , Santana prefere as "contas equilibradas" e um "saldo positivo" nas administrações públicas. "Não vamos ter hipótese se a economia não crescer", vaticinou. Defendeu a descida do IRC para as empresas e redução de impostos para as "famílias que estão muito atrofiadas.

Santana Lopes manifestou-se ainda confiante que pode esvaziar o discurso do governo no que diz respeito à devolução de rendimentos e na frente social. "Como disse o Presidente da República, há poucos que saibam tanto como eu de Segurança Social".

Invocou o nome de Marcelo Rebelo de Sousa nas questões sociais, mas rejeitou que o facto de já ter expresso o apoio a uma eventual recandidatura do Presidente seja para tirar proveito eleitoral disso. "A popularidade não é contagiosa! Eu é que tenho de lutar pela minha".

Sobre a polémica do Montepio e a possível participação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital na Caixa Económica, remeteu as decisões sobre a matéria para o atual provedor. "Ele é que tem de decidir". Se é a favor ou contra a entrada da Santa Casa no negócio do Montepio, Santana não se quis comprometer. "Precisava de avaliação, depois respondo se sou a favor ou contra".