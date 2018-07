Jardim merece Medalha de Mérito? Albuquerque acha que sim

O Governo da Madeira deu parecer favorável à atribuição da Medalha de Mérito da Região ao ex-presidente do executivo Alberto João Jardim, a 01 de julho, Dia da Região, que será comemorado este ano no Porto Santo, foi hoje anunciado.

O Governo Regional lembra que a Medalha de Mérito visa distinguir "personalidades ímpares" da história contemporânea que prestaram serviços "notáveis" à região.

Por proposta do Grupo Parlamentar do PSD, em forma de projeto de resolução, a Assembleia solicitou à Presidência do Governo Regional da Madeira que se pronunciasse sobre esta iniciativa legislativa.

"O parecer do Governo teve em conta o contributo de Alberto João Jardim na história da Autonomia Regional, da qual é figura incontornável, particularmente pela sua dedicação à causa pública, onde, ao longo de 37 anos, como presidente do Governo, colocou no topo das suas prioridades a defesa dos interesses da Madeira, transformando uma região pobre num local onde se vive com boa qualidade vida e em patamares semelhantes aos restantes países da Europa", explica a nota divulgada pela Presidência do Governo Regional.

A Comissão Permanente da Assembleia, reunida na segunda-feira sob a presidência do presidente da Assembleia, deliberou recolher o parecer da Presidência do Governo Regional relativamente à proposta do PSD para "Atribuição da Medalha de Mérito da Região Autónoma da Madeira ao Dr. Alberto João Cardoso Gonçalves Jardim".