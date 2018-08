Ricardo Araújo Pereira na emissão do dia 26 de maio do "Governo Sombra"

Presidente do TC rejeita falha no caso da declaração do ministro Siza Vieira

"O meu pai era piloto e antes da descolagem há uma coisa que se chama checklist e é uma listinha que diz o que tem de estar ligado (...). Eu recomendo que o Governo arranje uma checklist para cada ministro". Era esta a proposta do humorista Ricardo Araújo Pereira na última edição do programa "Governo Sombra", a propósito do caso Siza Vieira, e o governo parece ter seguido a recomendação

Em causa, a polémica com o ministro-adjunto, Pedro Siza Vieira, e com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, depois das notícias de que infringiram a lei sobre incompatibilidades ao acumularem a gerência de empresas com os cargos políticos.

Ricardo Araújo Pereira recomendou ao Executivo uma checklist para ser entregue a todos os ministros e dois dias depois o Governo anunciou que vai fazer isso mesmo: criar um guia para futuros ministros e secretários de Estado, indicando todas as obrigações e entidades a quem têm de prestar informação.

Esta segunda-feira, fonte do gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, anunciou que o Governo vai criar uma espécie de guia com as informações e obrigações que os futuros governantes precisam de entregar, como declarações de rendimentos, e a que entidades, como o Parlamento ou o Tribunal Constitucional, e quais os prazos a respeitar.

"Eu recomendo que o Governo arranje uma checklist para cada ministro e que se pergunte [antes de entrarem para o Executivo]:´Tem alguma empresa com a mulher?' Entregou a declaração de rendimentos? Está a receber dinheiro de um amigo? Algum banco lhe está a pagar? E só quando tiver tudo com um visto, sim senhor, pode entrar`", sugeriu o humorista na última emissão de 26 de maio do programa de rádio (TSF).

