O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, acrescentou que o Governo está já a negociar com os sindicatos dos enfermeiros a revisão das carreiras

O Governo aprovou hoje o suplemento para os ordenados dos enfermeiros especialistas que será retroativo a janeiro deste ano.

No final do Conselho de Ministros, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou que se trata de honrar um compromisso de outubro de 2017 com os enfermeiros especialistas "há muitos anos infelizmente esquecidos".

Esta classe de enfermeiros tem especializações em áreas como obstetrícia ou cirurgia.

O subsídio dos especialistas, que os levou a fazer uma campanha de entrega das carteiras profissionais, começará a ser pago assim que o decreto-lei hoje aprovado seja promulgado e publicado em Diário da República, com retroativos a 1 de janeiro

O ministro acrescentou que o Governo está já a negociar com os sindicatos dos enfermeiros a revisão das carreiras.

