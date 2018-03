Pub

O Relatório Anual de Segurança Interna referenciou 260 presumíveis vítimas, das quais 228 foram sinalizadas em Portugal

O Conselho de Ministros aprovou hoje um novo Plano de Ação para Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos até 2021, que visa melhorar o sistema de proteção, através de "uma estratégia nacional abrangente".

O plano, em linha com as orientações internacionais sobre esta matéria, encontra-se estruturado num conjunto de objetivos estratégicos, entre os quais "assegurar às vítimas de tráfico um melhor acesso aos seus direitos, consolidando e qualificando a intervenção", refere o Conselho de Ministros em comunicado.

"Reforçar o conhecimento e sensibilização para a temática do tráfico de seres humanos" e "reforçar a luta contra as redes de crime organizado, nomeadamente desmantelando o modelo de negócio e a cadeia de tráfico", são outros objetivos traçados no plano.

Segundo o Governo, a construção do novo plano baseou-se numa "ampla auscultação a especialistas e organizações da sociedade civil" que se encontram representadas na Rede Nacional de Apoio e Proteção a Vítimas de Tráfico.

"O tráfico de seres humanos assume formas cada vez mais diversificadas, complexas e sofisticadas de atuação, o que implica a necessidade de uma orientação estratégica alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, respondendo aos principais riscos e ameaças internas e externas e promovendo uma proteção integrada das vítimas".

Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), foram sinalizadas em Portugal, em 2016, cerca de 260 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos, mais 35,2% face a 2015, sendo a maioria dos registos relacionados com exploração laboral. Facebook

Twitter

Das 261 presumíveis vítimas de tráfico de seres humanos sinalizadas, 228 foram registadas em Portugal e 33 dizem respeito a cidadãos portugueses no estrangeiro, indica o relatório, sublinhando que o aumento das sinalizações ocorreu no país.

As sinalizações em Portugal aumentaram 68,9% e de portugueses no estrangeiro diminuíram 43,1%, refere o documento, adiantando que a maior parte dos registos é de cidadãos portugueses (72), romenos (70) e nepaleses (47).

O tráfico para fins de exploração laboral (152) constituiu a maior parte das sinalizações, seguido de exploração sexual (34) e mendicidade (19).

Em 2016, foram também detetadas situações em que Portugal é presumivelmente utilizado como país de trânsito, em que as vítimas são adolescentes de 16 anos oriundas de África.