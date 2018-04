Pub

Funcionalidade da gigante tecnológica está disponível em mais de 80 países

A Google anunciou esta segunda-feira a recolha de novas imagens das autoestradas e das cidades portuguesas, com o objetivo de atualizar o serviço Street View. Nos próximos dias os automóveis da gigante tecnológica irão percorrer as ruas de Braga, Porto, Aveiro, Lisboa, Nazaré, Évora, Albufeira e Lagos, entre outros locais, com o objetivo de renovar o stock de imagens atual ou registar zonas que ainda não tinham sido abrangidas pelas recolhas anteriores.

O Street View foi lançado pela Google em 2007, e desde 2009 encontra-se disponível em Portugal. Fonte ligada à empresa afirma que o pedido de atualização das imagens passa, frequentemente, pelos próprios utilizadores, proprietários de negócios e organizações do turismo local. É também possível visitar alguns monumentos nacionais, como é o caso do Palácio Nacional da Pena, em Sintra, o Castelo de São Jorge e o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e o Castelo de Guimarães, entre outros.

Em comunicado, a empresa refere que "além de imagens de estradas, poderemos registar alguns pontos de interesse - a pedido de organizações e entidades de turismo local - através do Street View backpack - conhecido por trekker - que permite recolher imagens a 360º em locais inacessíveis aos carros".

A empresa também refere que se esforça para proteger a privacidade dos transeuntes, e por isso acrescenta que "antes da publicação das imagens, a Google desfoca as caras de pessoas e as matrículas de carros que possam aparecer nas imagens", e depois de divulgadas, as fotos podem ser reportadas pelos utilizadores, através da opção "Reportar um problema", para comunicar um erro ou solicitar a remoção da imagem. Alguns locais, como casas de acolhimento para vítimas de violência doméstica, também surgem desfocadas, para proteger a privacidade das vítimas.

Recorde-se que, no passado, já existiram alguns problemas relacionados com a privacidade. Por exemplo, em 2010 a empresa foi obrigada a suspender temporariamente o serviço de recolha de imagens, depois de se estar a proceder à recolha acidental de informação das ligações de wi-fi.

A funcionalidade Street View está disponível em mais de 80 países, e permite que os utilizadores percorram locais de forma virtual, através das imagens panorâmicas disponíveis no sistema.