Mais de 45 mil idosos vivem sozinhos e isolados

A GNR vai reforçar as ações de vigilância e realizar um apoio especial junto dos mais de 45 mil idosos que vivem sozinhos e isolados devido ao frio, indicou hoje aquela força de segurança.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana adianta que vai reforça as ações de vigilância aos mais de 45 mil idosos que vivem sozinhos e isolados com o objetivo de os aconselhar e sensibilizar para as baixas temperaturas que se vão sentir nos próximos dias, principalmente nas zonas centro e norte.

Segundo a GNR, cerca de 400 militares afetos diariamente à população idosa vão direcionar o patrulhamento para as suas residências, transmitindo alguns dos conselhos, nomeadamente evitar dormir e descansar próximo dos equipamentos de aquecimento e proteger devidamente a lareira para que não se torne um foco de incêndio.

Outros dos conselhos que a GNR vai transmitir são afastar os aquecedores de móveis, não secar a roupar nos aquecedores, não abandonar velas acesas ou mal apagadas, evitar sobrecargas não ligando demasiados aparelhos na mesma tomada, usar várias camadas de roupa e na alimentação dar preferência a sopas e a bebidas quentes e evitar bebidas alcoólicas.

Outras dos conselhos passa pela correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde, caso se utilize lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos a gás mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases prejudiciais à saúde.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para temperaturas baixas durante esta semana, com uma mínima de dois graus celsius na segunda-feira, um grau na terça-feira e zero graus na quinta-feira.

A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 12 graus celsius durante toda a semana.