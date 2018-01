Pub

Suspeitos de roubarem um automóvel desobedeceram a uma ordem de paragem das autoridades, abalroaram quatro carros e fugiram depois a pé. Uma mulher ficou com ferimentos ligeiros

A GNR está a levar a cabo, no Fundão, uma operação de busca e patrulhamento para tentar encontrar dois suspeitos do furto de um veículo, que hoje desobedeceram a uma ordem de paragem, abalroando quatro carros, na fuga.

"No seguimento de uma informação sobre um carro furtado, a GNR deu ordem de paragem ao veículo em causa, mas os dois indivíduos, que estavam com o carro, desobedeceram e tentaram colocar-se imediatamente em fuga. Nas manobras, abalroaram quatro veículos - designadamente uma viatura da GNR -, e acabaram depois por fugir a pé", disse à agência Lusa o oficial de relações públicas do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, tenente-coronel Fernando Miranda.

De acordo com este responsável, o sucedido ocorreu cerca das 12:40 no parque de estacionamento do hipermercado Modelo-Continente, e uma senhora que estava no local acabou por ficar com ferimentos ligeiros.

"Um dos carros abalroados embateu no carrinho de compras da senhora e ela acabou por cair, tendo sido assistida no local e depois encaminhada para o Hospital da Covilhã", acrescentou a mesma fonte.

As autoridades ainda não têm indicação sobre a identidade dos indivíduos, mas sabem que o carro em que circulavam foi furtado há cerca de uma semana, na zona de Vila Real.