Homem de 81 anos que desapareceu sofre da doença de Alzheimer

Militares da GNR encontram-se a fazer buscas na freguesia de Rossas, em Vieira do Minho, distrito de Braga, na sequência de um alerta sobre o desaparecimento de um octogenário, disse hoje fonte da GNR de Braga.

Em declarações à Lusa, o tenente André Rodrigues, do Comando Territorial de Braga da GNR, afirmou que as buscas tiveram início pelas 06:00, depois do alerta do desaparecimento de um homem de 81 anos, com Alzheimer.

"A sua filha informou-nos de que, pelas 06:00 verificou que o pai não estava em casa", disse, acrescentando que as buscas estão a decorrer nas "imediações" da habitação do idoso e em "percursos prováveis" de serem efetuados pelo idoso.

No terreno encontram-se cerca de 20 militares da GNR, designadamente duas equipas do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) e um cão de busca e salvamento, disse.