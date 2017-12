Pub

Operação aconteceu na fronteira de Vilar Formoso

A GNR apreendeu esta sexta-feira mais de 200 mil cigarros, na fronteira de Vilar Formoso, num autocarro de passageiros que vinha de Espanha.

Foram "identificados cinco suspeitos", com idades entre os 20 e os 40 anos, e "foram detetados 12141 maços de tabaco acondicionados em 20 caixas de tabaco com 50 volumes cada, correspondente a 200 mil cigarros", fiz a polícia em comunicado.

O valor "estimado" da apreensão é de 42 mil euros. Isto traduz-se numa "evasão fiscal de vinte e cinco mil euros de imposto tributário, acrescido de cerca de dez mil euros de IVA".

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O tabaco era produzido na África do Sul, com entrada em território europeu por via aérea, sendo posteriormente distribuído para diferentes países por via terrestre, nomeadamente para Portugal", acrescenta a GNR.

A ação aconteceu no âmbito da Operação Ano Novo da Guarda Nacional Republicana.