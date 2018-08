A nova residente do Zoo de Lisboa nasceu com 1,90m de altura

Uma girafa do Jardim Zoológico de Lisboa morreu no passado sábado, depois de um visitante tentar dar-lhe de comer, desrespeitando as normas de segurança. Caiu no fosso que separa os animais das pessoas e não resistiu à queda. O visitante foi identificado pela PSP, encontrando-se o caso em apreciação, revela o Jardim Zoológico em comunicado.

A necropsia foi já realizada e a conclusão foi de morte "provocada por colapso cardiorrespiratório, consequência da queda".

O Zoo lembra que, apesar dos inúmeros avisos dispersos por todo o Zoo, alguns visitantes continuam a alimentar os animais.

"A morte desta girafa que nasceu no nosso Zoo, representa uma perda incalculável para todos os elementos do parque. A Girafa-de-angola é uma das espécies mais emblemáticas e uma das mais queridas dos nossos visitantes", afirmou Carlos Agrela Pinheiro, administrador do Jardim Zoológico. "O facto desta girafa ter sido mãe em Novembro do ano passado, transtorna-nos ainda mais", conclui.

A responsável recorda ainda que o Zoo "tem um papel concreto a desempenhar no plano da conservação dos animais".

Um visitante infringiu as regras de segurança ao chamar a girafa-de-angola, de 11 anos, para a tentar alimentar. O animal aproximou-se demasiado do fosso, caiu e não resistiu aos ferimentos. Além do visitante que tentou dar de comer à girafa, a polícia identificou duas testemunhas.

A zona onde ocorreu o acidente foi vedada e, na altura, o teleférico foi encerrado.

A girafa-de-angola é uma espécie considerada "vulnerável" pela União Internacional para a Conservação da Natureza, uma vez que a sua população tem diminuído no Botswana e na Namíbia, de onde é originária.

Na Europa estas girafas estão apenas presentes nos jardins zoológicos de Lisboa, Dortmund, na Alemanha, e em Utrech, na Holanda.

Há seis meses, a girafa-de-angola foi notícia por ter dado à luz uma cria. Na altura, a equipa do Jardim Zoológico de Lisboa divulgou um vídeo com o nascimento e os primeiros passos da jovem girafa.

A girafa-de-angola é "originária das savanas e zonas áridas arborizadas de toda a África Subsariana" e "é o animal mais alto do Mundo, podendo atingir 5,5m de altura", explicou o zoo de Lisboa no comunicado que divulgou aquando do nascimento da nova cria.

É "caracterizada pelo seu pescoço longo, que lhe possibilita procurar alimento em ramagens muito altas, e pela sua língua comprida e azulada, cujo revestimento de queratina a protege dos espinhos das acácias, possui 2 cornos curtos, cobertos de pele e pelo, que crescem lentamente ao longo da sua vida".

