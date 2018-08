Fuzileiros partiram para a Lituânia ao som da Banda da Armada

Familiares, uma bandeira nacional gigante e a banda da Armada assinalaram a partida, na manhã desta terça-feira, da unidade de fuzileiros que vai estar nos próximos quatros meses na Lituânia ao serviço da NATO.

Num formato inovador, a cerimónia presidida pelo secretário de Estado da Defesa, Marcos Perestrello, marcou a partida de 128 militares do Figo Maduro (área militar do aeroporto de Lisboa) num avião fretado, os quais vão juntar-se aos 12 que deixaram Portugal no dia 6.

Esta Força Nacional Destacada de 140 militares - a maioria fuzileiros - vai contribuir para as chamadas Medidas de Tranquilização da NATO junto dos países vizinhos da Rússia e marca o regresso das forças especiais de Marinha às missões no estrangeiro.

Nas suas breves palavras, Marcos Perestrello disse estar presente "em nome do Estado e do Governo e, porque não dizê-lo, de todos os portugueses que reconhecem o esforço, o empenho, e o brio e aprumo militar nesta missão" dos militares em formatura - exceto a dezena e meia de efetivos do Destacamento de Ações Especiais (DAE), à espera numa sala próxima para não serem identificados, informou fonte militar.

O comandante operacional das Força Armadas, almirante Silva Ribeiro, disse confiar que a "eficácia operacional, grande flexibilidade tática, elevada disciplina e inquebrantável coesão serão decisivas" no sucesso operacional da força, "contribuindo para promover a capacidade dos Aliados em demonstrar de forma efetiva a prontidão da NATO em responder a potenciais ameaças aos seus membros".

O chefe do Estado-Maior da Marinha, almirante Mendes Calado, garantiu que "a força está pronta para a missão".

"Acompanhei de perto o processo de aprontamento e, como é timbre da Marinha, tudo foi feito para que, na hora de apitar à faina, apenas falte meter a amarração dentro e largar", acrescentou Mendes Calado.