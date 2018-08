Funcionário da Ryanair morre atropelado no aeroporto de Lisboa

Ana Bela Ferreira com Lusa

Um funcionário, de 47 anos, da Ryanair morreu esta segunda-feora no aeroporto de Lisboa, vítima de atropelamento por um autocarro, confirmou ao DN, fonte da empresa.

De acordo com a nota envidada pela Ryanair ao DN, o homem, "um agente da pista da Groundlink", a agência de operações em terra da empresa, sofreu um acidente "durante uma manobra de estacionamento de um autocarro vazio, numa zona do aeroporto de Lisboa "designada para o efeito".

A ANA - Aeroportos de Portugal confirmou também ao DN o acidente ocorrido nas instalações do Aeroporto Humberto Delgado, mas "numa área técnica operada pela Groundlink, empresa de handling da Ryanair". A empresa que gere os aeroportos nacionais acrescenta ainda na declaração "estar disponível para colaborar com as autoridades".

Tanto a Ryanair como a ANA lamentaram o acidente.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) disse, à Lusa, que atropelamento do funcionário da empresa de aviação "aconteceu por volta das 13:05" e que o óbito foi declarado no local.