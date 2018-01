Pub

Um funcionário da EDP ficou hoje ferido com gravidade na sequência de uma explosão num contador, no edifício na Biblioteca Municipal de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o homem, de 58 anos, estava a mudar o relógio de um contador IP, quando se deu a explosão, tendo sofrido queimaduras na cara.

A vítima foi transportada para o hospital de Beja.

A vítima foi transportada para o hospital de Beja.

Elementos da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) estiveram no local para averiguar as circunstâncias em que ocorreu o acidente de trabalho.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse à Lusa que outra pessoa foi assistida no local.

O alerta para a ocorrência foi dado às 14:46, de acordo com o CDOS, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Alentejo, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), de Beja, e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil, além da GNR.