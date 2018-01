O candidato à presidência do Partido Social Democrata (PSD) Pedro Santana Lopes reage durante a Convenção Nacional da sua candidatura, centrada na moção estratégica global, “Portugal em Ideias”, em Lisboa, 06 de janeiro de 2018. NUNO FOX/LUSA

Convenção Nacional da candidatura de Pedro Santana Lopes ao PSD junta este sábado cerca de um milhar de simpatizantes no Pavilhão Carlos Lopes

Pedro Santana Lopes afirmou este sábado que cabe ao líder da oposição "ajudar a resolver os problemas que Portugal e os portugueses têm".

"A função do líder da oposição não é só criticar, é ajudar a resolver os problemas que Portugal e os portugueses têm", sublinhou o adversário de Rui Rio à presidência do PSD no pavilhão onde o partido realizou o seu primeiro congresso (1974).

Respondendo a algumas das cerca de 300 questões recebidas pela sua estrutura de campanha através das redes sociais, Santana Lopes deu o exemplo dos problemas existentes nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira a que a República ainda não deu resposta.

Daí Santana sustentar que "há muitas matérias em que o próximo líder do PPD/PSD tem de estar junto das Regiões Autónomas, no terreno, a ajudar à resolução" de questões pendentes como a da base das Lajes.

O antigo presidente do PSD e ex-primeiro-ministro defendeu ainda a aposta no voto eletrónico para facilitar a participação eleitoral dos emigrantes, mostrando-se convicto de que ainda será possível "dar passos" nesse sentido durante a atual legislatura.