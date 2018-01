Pub

As campanhas fraudulentas foram detetadas em redes sociais como o WhatsApp, Facebook e Instagram

A cadeia de supermercados Lidl detetou a "divulgação de campanhas falsas em nome do Lidl Portugal em websites e em algumas redes sociais " e alerta os consumidores para estarem alerta, lembrando que todos os passatempos do grupo são realizados na página oficial Lidl Portugal.

Segundo uma publicação do Lidl, feita esta segunda-feira, as campanhas fraudulentas foram detetadas em redes sociais como o WhatsApp, Facebook e Instagram: uma delas é um "concurso para ganhar 'cartões presente no valor de 250 na comemoração do 16º aniversário Lidl' através de uma inscrição com fornecimento de dados pessoais em websites fraudulentos".

O Lidl explica ainda que todos os passatempos encontram-se publicados no website do Lidl.