"Crises financeiras e novas ameaças" será o tema da conferência do professor de Economia e ex-líder do Bloco de Esquerda

Francisco Louçã vai ter pela frente no próximo dia 6 de fevereiro, às 20.30, uma plateia diferente da habitual. O professor de Economia e ex-líder do BE vai dar uma conferência à sede, no Bairro Alto (Lisboa), do Grande Oriente Lusitano (GOL), a maior obediência maçónica em Portugal.

Tendo por tema "crises financeiras e novas ameaças", a conferência será moderada pelo histórico do PS e ex-ministro das Obras Públicas João Cravinho, maçom de longa data.

Folheto interno a anunciar a conferência

A iniciativa está a ser organizada pela loja Universalis, a que pertence o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, o advogado e gestor Fernando Lima Valada. Está marcada para decorrer no templo Magalhães de Lima, sendo que a organização teve o apoio de três outras lojas: Camões, Cidadania e Laicidade e Europa/Jean Monet