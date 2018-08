FAP não sai do Montijo até ser confirmada continuidade da atividade

O ministro da Defesa assegurou, em Peniche, que a Força Aérea só vai sair da base do Montijo, para onde está projetado o novo aeroporto de Lisboa, quando não estiver em causa a continuidade da sua operação.

"Não há qualquer atraso" quanto à saída da Força Aérea da base do Montijo e "ainda não é possível estabelecer um calendário", afirmou à agência Lusa José Azeredo Lopes, à margem das comemorações do Dia Marinha, em Peniche, no distrito de Lisboa.

"A entrada de outros naquele espaço [base do Montijo] terá sempre de garantir que a Força Aérea continue a desenvolver a sua operação e essa é a garantia que temos de apresentar", justificou.

Para o ministro da Defesa, as decisões do Governo em relação ao aeroporto "andam a par" com as da Força Aérea, motivo pelo qual, sublinhou, "seria impensável que Portugal ficasse com uma Força Aérea sem operação", sem que estejam garantidas as condições para a Força Aérea operar noutro local.

O Diário de Notícias noticiou esta semana que a Força Aérea está preocupada com o atraso na execução do plano que propôs para retirar as suas esquadras da base do Montijo - onde está prevista a construção do novo aeroporto -- onde vão haver limitações para as suas aeronaves logo que comecem aí as obras do aeroporto, previstas para 2019.

Em março, a Força Aérea entregou ao ministro da Defesa uma proposta nesse sentido, para a qual ainda não houve uma decisão do Governo.

A concessionária do aeroporto, a ANA - Aeroportos de Portugal já submeteu o Estudo de Impacto Ambiental à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), entidade a quem caberá emitir um parecer final sobre os impactos ambientais.

Na quinta-feira, em declarações à agência Lusa, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas manifestou-se confiante no sucesso do projeto, sublinhando que o Montijo "é a melhor opção".

"Este relatório não trouxe surpresas em relação ao que esperávamos. É uma infraestrutura que já serve de pista de aterragem [militar] e que, neste caso, terá uma mudança no seu uso, passando a ter também uma utilização por civis", apontou o governante.

Sobre os alertas e sugestões deixadas por este estudo, Pedro Marques disse apenas que os impactos apontados "são limitados e capazes de ser mitigados".

Para o governante, a opção no Montijo "é a mais eficiente" e a que "melhor servirá" a região de Lisboa e o país.

"Estamos confiantes no desenvolvimento deste processo para que a região de Lisboa e o resto do país não fiquem limitados no crescimento do turismo e da atividade económica por este constrangimento do aeroporto de Lisboa", concluiu.