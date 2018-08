"Foi um momento de grande maturidade"

Movimentos do não à eutanásia tinham-se manifestado antes do debate à porta da Assembleia da República

Eram 18.22 quando o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, terminou a votação aos quatros projetos sobre a despenalização da eutanásia, e assim que anunciou que a maioria dos deputados os tinham chumbado, o silêncio quebrou nas galerias, apoiantes do não à eutanásia libertaram a euforia com palmas. A polícia não gostou parou as manifestações e quem estava ao lado e era a favor da despenalização também aceitou e respeitou os excessos.

Foi assim durante o debate todo. Adeptos do sim ao lado de adeptos do não, ouviram os deputados, reagiram quase em silêncio, mas sempre com respeito. Aliás, no final, Ferro Rodrigues dizia que o Parlamento estava de parabéns pela forma como decorreu o debate sobre uma matéria tão delicada.

Sofia Guedes, do movimento Stop Eutanásia, assistiu ao debate do princípio ao fim ao seu lado nas galerias, atrás de si, adeptos do sim à despenalização da eutanásia, uns comentavam outros também, os discursos dos deputados, mas sempre com respeito e tolerância. Para alguns jovens que ali estiveram durante as mais de três horas, "Tolerância é o mais importante. É assim que deve ser o debate", disseram ao DN.

Para Sofia "o momento é de grande emoção", disse. "Venceu a sociedade, a humanidade, a justiça, a solidariedade." Outros apoiantes do não concordam, falam em "momento de grande maturidade por parte dos deputados". Sofia Guedes diz também que este resultado reflete também um pouco o trabalho que os movimentos do não fizeram durante dois anos pelo país inteiro, mas, agora, "não pode terminar tudo. É continuar o debate e ajudar as pessoas a ficarem ainda mais esclarecidas."

Quem se manifestou de imediato foi também a Associação de Médicos Católicos Portugueses congratulando-se com o resultado. Em comunicado, o presidente, o médico psiquiatra Pedro Afonso, afirmou que a votação revela "uma vitória da medicina e uma vitória da Vida. Os médicos não têm outra vocação senão estar ao lado da Vida, tratando e aliviando o sofrimento dos doentes, e garantindo os cuidados paliativos a todos aqueles que deles necessitam."

A Associação dos Médicos Católicos Portugueses desafia ainda as entidades competentes a um maior investimento nos cuidados paliativos em Portugal, argumentando que "a medicina apoia a sua prática no diagnóstico e no tratamento das doenças, no alívio do sofrimento dos doentes, com a finalidade de defesa da vida humana, e não em decisões que, com o subterfúgio de quererem eliminar o sofrimento, eliminam o doente."