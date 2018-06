Pub

Esteja perto ou longe, seja consigo ou com um vizinho ou até caso aviste o fumo ao longe, saiba o que fazer para evitar o pior. Reagir o mais cedo possível faz a diferença

1. Se estiver próximo de um incêndio:

- Ligue de imediato para o 112;

- Se não correr perigo e possuir vestuário adequado (tipicamente roupa de manga comprida, botas e luvas), tente extingui-lo com pás, enxadas ou ramos;

- Não prejudique a ação dos Bombeiros, Sapadores Florestais e outras forças de socorro e siga as suas instruções;

- Retire a sua viatura dos caminhos de acesso ao incêndio;

- Se notar a presença de pessoas com comportamentos de risco, informe as autoridades;

- Se o incêndio estiver perto da sua casa, avise os vizinhos, corte o gás e molhe abundantemente as paredes e os arbustos que rodeiam a casa.

2. Se um incêndio se aproximar de sua casa:

- Avise os vizinhos;

- Regue paredes, telhado e 10 metros à volta de casa;

- Feche portas, janelas e outras aberturas, corra as persianas ou portadas;

- Retire mobiliário, lonas ou lenhas próximas da habitação;

- Caso tenha condições de segurança, desligue e retire as botijas de gás para um local seguro;

- Afaste o que possa arder junto às janelas e coloque toalhas molhadas nas frestas;

- Se não correr perigo, apague pequenos focos de incêndio com água, terra ou ramos verdes.

3. Se ficar cercado por um incêndio:

- Dirija-se para um abrigo ou refúgio coletivo. Se não estiver próximo, procure uma zona preferencialmente plana, com água ou com pouca vegetação;

- Respire junto ao chão, se possível através de um pano molhado, para evitar inalar o fumo;

- Cubra a cabeça e o resto do corpo.

- Utilize um lenço húmido para proteger a cara do calor e dos fumos.

4. Preparação para a evacuação:

- Manter os documentos mais importantes do agregado familiar, bem como o boletim sanitário dos animais de estimação, em local seguro e de fácil acesso (mala ou saco, por exemplo), de modo a que possam rapidamente ser transportados em caso de retirada do aglomerado. Considerar a possibilidade de guardar cópia dos documentos na casa de um familiar ou digitalizados num cartão de memória;

- Ter preparado um kit de evacuação onde constem artigos essenciais a utilizar em caso de emergência: Um estojo de primeiros socorros; A sua medicação habitual; Água e comida não perecível; Produtos de higiene pessoal; Uma muda de roupa; Rádio, lanterna e apito; Dinheiro; Lista de contactos de familiares/amigos.

5. Preparar a habitação para uma saída rápida:

- Manter livres as saídas de cada divisão e do edifício, sem objetos a bloquear a passagem;

- Assegurar que todas as saídas podem abrir-se facilmente;

- Ter os caminhos de saída escolhidos e identificados (normalmente uma porta e uma janela) para sair de cada divisão;

- Definir pontos de encontro comuns que sejam do conhecimento de toda a família.

6. ​Em caso de evacuação preventiva, efetuada com antecedência para o exterior do aglomerado:

- Manter a calma;

- Cumprir as indicações de evacuação dadas pelas autoridades. Não voltar atrás;

- Auxiliar as crianças, idosos ou familiares com limitações de mobilidade;

- Levar o kit de evacuação. Não perder tempo a recolher objetos desnecessários;

- Levar consigo os animais de companhia;

- Fechar as portas e janelas à medida que sai para fora da habitação, bem como outras aberturas (ex.: grelhas de ventilação) que possibilitem a entrada de faúlhas para o interior;

- Deixar acesas as luzes exteriores da habitação;

- Caso tenha tempo e condições de segurança: Afastar as cortinas e sofás que estejam junto às janelas e retirar o mobiliário de jardim, lonas e lenhas que estejam nos alpendres ou junto à habitação; Desligar e retirar as botijas de gás para um local seguro, por exemplo mergulhando-as dentro de tanques para minimizar o risco de explosão; Regar a envolvente à habitação (em especial o lado virado para a frente do incêndio) e o respetivo telhado;

- Utilizar o telemóvel apenas quando imprescindível;

- Acompanhar as instruções difundidas pelas autoridades através dos órgãos de comunicação social ou outros canais de aviso.

7. Em caso de evacuação repentina para um abrigo ou refúgio coletivo no interior do aglomerado:

- Proteger o corpo das chamas e do calor com vestuário adequado (preferencialmente, calças e camisola de manga comprida, luvas e lenço para proteger a cara do calor e dos fumos);

- Manter a roupa seca (a água é uma substância muito condutora pelo que a roupa molhada aquece rapidamente, podendo aumentar a gravidade das queimaduras);

- Escolher sempre o caminho de saída da habitação mais seguro (isto é, o que tiver menos fumo e calor). Se estritamente necessário, atravessar os espaços com fumo da forma mais próxima do chão possível;

- Dirigir-se rapidamente aos locais de abrigo ou refúgio coletivo mais próximos definidos no interior do aglomerado. Não voltar atrás, até ordem em contrário.

8. Em caso de confinamento na habitação, caso não seja possível a fuga para abrigo ou refúgio coletivo:

- Manter a calma;

- Proteger o corpo das chamas e do calor com vestuário seco (de preferência não sintético) e adequado (preferencialmente, calças e camisola de manga comprida, luvas e lenço para proteger a cara do calor e dos fumos);

- Afastar as cortinas e sofás que estejam junto às janelas e retirar o mobiliário de jardim, lonas e lenhas que estejam nos alpendres ou junto à habitação;

- Caso tenha condições de segurança, desligar e retirar as botijas de gás para um local seguro, por exemplo, mergulhando-as dentro de tanques para minimizar o risco de explosão;

- Caso tenha condições de segurança, regar a envolvente à habitação (em especial o lado virado para a frente do incêndio) e o respetivo telhado;

- Fechar portas, janelas e outras aberturas (ex.: grelhas de ventilação) que possibilitem a entrada de faúlhas para o interior;

- Colocar toalhas molhadas nas frestas das portas e janelas;

- Ficar longe das paredes;

- Procurar abrigo nas divisões do extremo oposto da habitação em relação ao lado por onde o incêndio se está a aproximar;

- Colocar os animais de companhia numa única divisão da habitação e preferencialmente acompanhados. Nunca soltar os animais para a rua;

- Utilizar o telemóvel apenas quando imprescindível;

- Esperar que o fogo passe e, posteriormente, verificar a existência de focos de incêndio na envolvente da habitação e no seu telhado.