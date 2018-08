Fim de semana com temperaturas próximas dos 30 graus

Este fim de semana, o termómetro vai registar um aumento das temperaturas que vão chegar quase aos 30 graus.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se para este sábado céu pouco nublado ou limpo e a partir da tarde alguma nebulosidade nas regiões do interior.

Santarém vai chegar aos 27 graus. Em Lisboa e Faro, a temperatura máxima será de 25 graus.

No domingo, o termómetro vai chegar aos 29 graus em Santarém, que será, assim, a cidade mais quente do país. Para Lisboa e Faro, as temperaturas vão chegar aos 27 graus e Évora irá registar a máxima de 28.

Estão, no entanto, previstos aguaceiros e trovoada para domingo, sobretudo nas regiões do interior.