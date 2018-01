Pub

Segundo a meteorologista do IPMA, nas regiões do interior Norte e Centro estão previstas mínimas entre -1 e -4 (Nordeste transmontano e Beira Alta). No litoral Norte e Centro vai haver formação de geada. Na região sul as temperaturas mínimas vão variar entre os 5 e os 8 graus.

O fim de semana vai ser marcado por temperaturas mínimas baixas, céu pouco nublado, mas sem precipitação, disse à Lusa Maria João Frada, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As temperaturas desceram durante a noite, tendo-se registado nas regiões do Norte e Centro mínimas entre os 0 e os -2 graus Celsius e esta sexta-feira ainda vai ser marcado por alguns aguaceiros fracos, em especial no litoral a norte do Cabo Raso.

"Amanhã [sábado] e no domingo vamos ter céu pouco nublado ou limpo, podendo haver alguma nebulosidade no norte e centro. Vamos continuar a ter vento de norte moderado a forte com rajadas até 60 quilómetros por hora e acentuado arrefecimento noturno. As próximas noites vão ser de temperaturas baixas, mas compatíveis com uma situação de inverno", indicou.

"No litoral Norte e Centro vai haver formação de geada. Na região sul as temperaturas mínimas vão variar entre os 05 e os 08 graus", disse.

No que diz respeito às máximas, Maria João Frada adiantou que não vão ultrapassar os 15 graus, exceto nas regiões do litoral oeste, onde podem oscilar entre os 15 e os 17 graus.

"De salientar ainda para domingo um aumento do vento que vai rodar para leste e soprar moderado a forte nas terras altas, o que dá uma sensação acrescida de frio. É provável que na segunda ou terça-feira haja no Algarve aumento da agitação marítima", disse.

Segundo Maria João Frada, até meio da próxima semana não está prevista ocorrência de precipitação.

"Eventualmente no Algarve, mas a ocorrer será pontual e esporádica no dia 29 ou 30 [segunda e terça-feira], mas ainda é uma situação a avaliar", concluiu.