Cirurgia decorreu "conforme previsto". Presidente do Parlamento foi operada no Hospital Pulido Valente, em Lisboa

Eduardo Ferro Rodrigues já foi operado a um pulmão e a cirurgia decorreu "com sucesso, conforme previsto", informou nota oficial do gabinete do presidente da Assembleia da República.

De acordo com a mesma fonte, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já está a caminho do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, onde foi operado por Francisco Félix, diretor do Serviço de Cirurgia Torácica desta unidade hospitalar.

Como tinha sido revelado ontem, Ferro Rodrigues foi submetido a uma operação cirúrgica a um pulmão. Há "a possibilidade de uma posterior intervenção no outro pulmão, em função da avaliação clínica", apontava a nota à imprensa divulgada pelo seu gabinete.

O "impedimento temporário" do presidente do Parlamento levou a que o vice-presidente eleito pelo grupo parlamentar a que pertence, ou seja, o deputado socialista Jorge Lacão, assuma a função pelo menos até dia 29 de março. Esta quarta-feira à tarde foi já Lacão quem assumiu a condução dos trabalhos do plenário.

Ferro fica agora em convalescença. Haverá um boletim clínico diário pelas 13.00, disponibilizado no site do Parlamento.