Fernando Negrão no passado fim de semana no 37º Congresso Nacional do PSD

Dos 88 deputados que votaram, 53 não disseram "sim" ao nome escolhido por Rui Rio

Fernando Negrão foi esta quinta-feira declarado eleito líder do grupo parlamentar do PSD, ainda que tenha obtido menos de metade de votos favoráveis dos deputados.

Negrão obteve apenas 39% de votos dos 88 deputados que votaram, Foram registados 35 votos "sim", mas 32 foram brancos e 21 nulos.

Contas feitas, 53 deputados sociais-democratas não deram o seu "aval" ao nome escolhido por Rui Rio para liderar a bancada doo PSD no Parlamento.

"Foi eleito o deputado Fernando Negrão para líder do grupo parlamentar com 39,7%", refere a ata da eleição lida pela assessora do grupo parlamentar do PSD.

Apenas o deputado Pedro Pinto não votou, tal como já tinha admitido na reunião do grupo em que foram anunciadas eleições antecipadas

A título de comparação, Hugo Soares, o líder parlamentar demissionário, foi eleito o ano passado com uma percentagem de 85,4% - 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.