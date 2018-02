Pub

Em conferência de imprensa esta tarde, o deputado confirmou que a sua candidatura foi do "agrado" de Rui Rio

"Sou deputado há nove anos, se eu não estivesse preparado para ser líder parlamentar com nove anos de deputado, tenho a certeza que me passariam um atestado de imbecilidade", afirmou há uma semana Fernando Negrão. Hoje, o deputado honra as suas palavras e anuncia que se candidata a presidente da bancada social-democrata.

"Face à situação agora criada, o Grupo Parlamentar terá de avançar para a eleição de uma nova Direção, que como já é conhecido, ocorrerá no próximo dia 22 do corrente mês e ano, por forma a regressar àquilo que os nossos Companheiros por todo o País esperam de nós e que é, coesos e determinados, construirmos uma alternativa de futuro para o País. Devemos isso a todos, e são muitos, os que olham para o PSD e nele procuram uma alternativa ", escreve no email enviado aos seus colegas do grupo parlamentar.

Começa por "saudar o companheiro Hugo Soares e toda toda a Direção que agora cessa funções, o que aconteceu por vontade dos próprios, neles reconhecendo um trabalho muito válido e competente de oposição a uma falsa, contraditória e nociva maioria que, em detrimento dos interesses de Portugal e dos Portugueses, tem como prioridade quase exclusiva a manutenção do seu poder".

É com o "espírito" de transformar o PSD numa "alternativa" que, "após disso ter dado nota ao Presidente eleito" do partido, com uma forte vontade de inclusão, através da valorização das equipas de coordenação e de cada um dos colegas", que avança.

Em conferência de imprensa esta tarde, na qual anunciou formalmente a sua candidatura, Fernando Negrão confirmou que conversou Rui Rio antes de avançar e que o presidente eleito manifestou o seu "agrado" com a sua decisão. "Naturalmente que falei com ele, por duas razões principais: por uma questão de cortesia e porque a vida do Grupo Parlamentar deve e tem que estar articulada com a direção do partido", sublinhou.

Negrão garantiu ainda não recear divisões na bancada e que está "preparado para qualquer resultado". "Nunca faltou humildade democrática nos grupo parlamentar do PSD", assinalou. No entanto, visou que "se não for eleito" saberá tirar "as devidas ilações"

As eleições para o Grupo Parlamentar do PSD foram marcadas quarta-feira, pelo atual líder Hugo Soares, para o próximo dia 22 de fevereiro.

(Notícia atualizada às 17:15h)