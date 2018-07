Fernanda Rollo: "Acompanhamento deve ser mais preventivo"

Qual a finalidade do Sistema Nacional de Saúde? Para alguns ingénuos a resposta tem que ver com as doenças dos portugueses. Mas basta ouvir as discussões à volta do SNS para notar que, de facto, essa é preocupação menor de responsáveis e profissionais. Aquilo que interessa e ocupa todas as análises são os direitos dos trabalhadores da área da saúde. Fala-se muito mais de carreiras do que de remédios, de aumentos do que de vírus, de horários do que de curas. Se amanhã, por milagre, todos os cidadãos nacionais ficassem saudáveis, a despesa do Estado em saúde ficaria exactamente igual, para assegurar o valor supremo dos direitos dos profissionais de saúde.