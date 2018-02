Confrontos registaram-se antes do dérbi do Minho

Há oito pessoas feridas, dois foram conduzidos ao hospital de Guimarães. Houve tiros disparados para o ar

Dezenas de adeptos envolveram-se em desacatos antes do dérbi do Minho. O jogo do Vitória de Guimarães e Sporting de Braga começou às 20.15, mas antes do apito inicial, os ânimos exaltaram-se no exterior do estádio.

Há registo de detidos, oito feridos e, segundo apurou o DN junto dos bombeiros locais, foram disparados tiros de shotgun utilizados pela PSP de forma a dispersar a confusão que se instalou junto ao Estádio Afonso Henriques.

Os feridos serão ligeiros, mas assim dois foram levados para o hospital de Guimarães, três foram assistidos no quartel de bombeiros e outros três nas instalações da PSP.

Os desacatos, afirmou comissário da PSP de Guimarães, João Pinheiro, começaram por volta das 18:30, quando cerca de uma centena de adeptos sem adereços, mas com cânticos de apoio aos 'arsenalistas', apareceu junto do edifício dos Bombeiros Voluntários de Guimarães, por uma zona onde não era suposto circularem adeptos do Braga, segundo a informação que tinham recolhido.

Esse grupo cruzou-se com adeptos do Vitória que estavam num café próximo do local, e, segundo o comissário, os confrontos sucederam-se, com "arremessos de cadeiras", que causou danos no mobiliário do estabelecimento.

A PSP de Guimarães intercetou 52 adeptos envolvidos nas agressões que antes do dérbi entre Vitória de Guimarães e Sporting de Braga.

Os adeptos, todos eles afetos ao Sporting de Braga, encontram-se nas instalações da PSP de Guimarães, sujeitos a "processos de averiguações e identificações" que podem levar a eventuais detenções, confirmou à agência Lusa o comissário da PSP de Guimarães, João Pinheiro.

A PSP, disse João Pinheiro, intercetou ainda um outro adepto do Sporting de Braga, mas noutra situação.