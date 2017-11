Pub

"Solução" sem dinheiro, em que tempo de serviço descongelado não teria efeitos até 2020, rotulada de "brincadeira" por Mário Nogueira

Os sindicatos de professores exigem que o reconhecimento dos nove anos de tempo de serviço congelado aos professores comece a produzir efeitos já a partir de 2018, ainda que de forma faseada. E classificam de "brincadeira", que será respondida por cem mil professores nas ruas, o aviso ontem deixado pelo governo de que um eventual acordo não poderá produzir quaisquer efeitos em termos orçamentais antes de 2020. Ou seja: que o que vier a ser acordado não compromete o atual governo mas o que resultar das legislativas de 2019.

"Se for essa a proposta, quando sairmos da reunião [marcada para hoje, às 18.00, no Ministério da Educação], não vamos convocar dez mil professores para vir para a rua", disse ao DN Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, referindo-se à manifestação de ontem em frente à Assembleia da República. " Vamos convocar esse número a multiplicar por dez", avisou, reforçando: "Não há contemplações com esse tipo de brincadeiras. Estamos abertos a negociar, a encontrar uma solução. Agora, atirar para outros a responsabilidade que também é deles é inaceitável".

Também João Dias da Silva, da Federação Nacional de Educação (FNE, afeta à UGT) descartou qualquer cenário em que a contagem do tempo perdido pelos professores não se traduza num progressivo reposicionamento salarial a iniciar já no próximo ano.

"Estamos a discutir essa questão em reunião do secretariado nacional", disse ontem À tarde ao DN. "O ponto de partida é que isto seja concluído nesta legislatura. Eventualmente no processo negocial poderemos discutir alguma forma de o processo se estender para a próxima legislatura"admitiu. No entanto, acrescentou, "terá de começar nesta legislatura e tem de haver algum reflexo orçamental e em 2018. É essa a nossa perspetiva", explicou, frisando que a mesma já foi transmitida às secretárias de Estado Adjunta e da Educação e da Administração Pública, Alexandra Leitão e Fátima Fonseca, na reunião da passada terça-feira.

Do oito ao 80 e de volta ao oito

As últimas 48 horas foram férteis em sobressaltos na discussão de uma potencial saída para o impasse em torno da questão dos mais de nove anos de tempo de serviço congelados aos professores.

O governo começou por divulgar números, na terça-feira, que explicavam que o custo de reposicionar os professores na carreira considerando esse período congelado implicaria desde logo duplicar, de 600 para 1200 milhões, o envelope financeiro associado ao descongelamento das carreiras de toda a Administração Pública. Isto sendo que teriam de ser igualmente consideradas outras categorias profissionais, como as forças armadas, que que o tempo de serviço também tem um peso determinante na progressão salarial.

Apesar desta quase sentença em relação às perspetivas dos docentes. Alexandra leitão e Fátima Fonseca acabaram mesmo por reunir-se-mo as organizações sindicais, dispostas a discutir uma reposição faseada do que classificam de "apagão" do tempo de serviço. E, ao final da noite, surgia um comunicado conjunto da Educação e da Administração Pública anunciando "avanços no sentido de um potencial acordo negocial. Foram exploradas possibilidades que o governo vai avaliar, sendo retomadas as reuniões na próxima quinta-feira", revelaram.

Ontem de manhã, após uma greve geral que fechou escolas de Norte a Sul do país, dirigentes de todas as organizações sindicais do setor juntaram-se em frente à Assembleia da República, onde Alexandra Leitão ( o ministro está internado devido a um problema de saúde) apresentava aos deputados o orçamento do Ministério da Educação para 2018.

Lá fora, os dirigentes sindicais anunciavam a convergência entre si em torno da luta, prometendo manter uma posição coincidente nos protestos e nas negociações com a tutela. "Queriam medir o pulso à greve dos professores", disse Mário Nogueira, a propósito do final inconclusivo das negociações da véspera. "Pois aqui estamos nós, cheios de músculos".

O primeiro-ministro, António Costa, veio refrear o entusiasmo docente, avisando, em declarações aos jornalistas que, "mesmo diluindo no tempo, como propõem as centrais sindicais, será muito difícil encontrar uma solução que seja financeiramente sustentável" para recuperar o tempo de serviço.

Do Parlamento, chegava pouco depois a notícia de que a secretária de Estado assumira, de forma inequívoca, que afinal iria "haver uma forma de a contagem do tempo de serviço na carreira docente ser de alguma forma recuperada". E mesmo com a governante a completar depois que essa solução não teria já reflexos no Orçamento do Estado de 2018, no qual apenas seria consagrado o descongelamento das progressões, os sindicatos, mesmo rejeitando essa solução, registavam os avanços positivos.

Só que os volte faces não estavam ainda concluídos. A meio da tarde, surgiu na comunicação social a informação de outra "fonte do governo" - entretanto confirmada pelo DN - de que não será contemplado qualquer cenário em que a reposição dos nove anos do tempo de serviço dos docentes tenha reflexos orçamentais, por via da progressão salarial, "em 2018 e 2019". Ou seja: a única solução admissível seria uma solução com custo zero em termos de impacto nas contas públicas da legislatura.

O que pretende então o governo apresentar aos sindicatos nas reuniões de hoje? Contactado o Ministério da Educação e os sindicatos, a informação foi que o governo não fará chegar nenhuma proposta concreta para a mesa negocial.

Ao que foi possível apurar, a intenção do governo é englobar o tema numa discussão mais ampla, envolvendo a revisão da estrutura da carreira e do modelo de avaliação dos professores. Mas sem contrapartidas nesta legislatura a recusa é quase certa. E, tendo em conta os testemunhos ontem ouvidos pelo DN, os professores não vão desistir tão cedo.