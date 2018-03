Pub

PGR remeteu para inquérito no DIAP de Lisboa os elementos que recolheu sobre o caso do currículo do secretário-geral do PSD

Procuradoria-Geral da República vai abrir inquérito ao secretário-geral do PSD, Feliciano Barreiras Duarte. O inquérito surge na sequência de notícias que alegavam que Feliciano Barreiras Duarte teria usado de forma indevida no seu currículo o estatuto de investigador visitante (visiting scholar) da universidade norte-americana de Berkeley, na Califórnia. Mas a direção do PSD diz não ter nada mais a dizer sobre o assunto. O inquérito foi encaminhado para o DIAP de Lisboa.

Há poucos dias, Rui Rio dava nota de manter a confiança no homem que escolheu para um dos cargos mais importantes do partido e desvalorizava a polémica. "Há um aspeto do currículo de Barreiras Duarte que estava a mais, não estava preciso, e ele corrigiu", afirmou o líder do PSD.

Fontes da direção do PSD frisaram ao DN que a PGR tem aberto vários inquéritos com base em notícias e, em muitos deles não foram por diante. "Situação diferente será se aparecerem factos novos além dos que foram noticiados e se vier a ser deduzida alguma acusação", acrescentou a mesma fonte ao DN.

Este é um procedimento habitual em Rio: não é o MP que lhe determina a confiança que pode ou não ter nas pessoas. E para o líder do PSD é irrelevante a fragilidade política em que alguém fica quando se sabe que está sujeito a um inquérito judicial. Será ele próprio a decidir, consoante as informações que tiver. A não ser, claro, que o próprio Feliciano Barreiras Duarte demonstre uma vontade inabalável de ir embora (mas o próprio disse ao Expresso que não o fará).

O caso nasceu no sábado, com uma notícia no semanário Sol, que noticiou que Feliciano Barreiras Duarte teve de retificar o seu currículo académico para retirar o item que o indicava como professor convidado (visiting scholar) na Universidade de Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos.



O novo secretário-geral do PSD veio justificar-se em declarações ao DN. Sem nunca assumir que corrigiu o currículo, Barreiras Duarte rejeitou as acusações e passou ao contra-ataque, afirmando que tudo não passou de uma estratégia "para incomodar a direção do PSD em funções". "Eu rejeito veementemente qualquer tipo de acusação ou insinuação sobre o meu percurso académico."

O que diz Deolinda Adão



O ex-secretário de Estado do executivo de Pedro Passos Coelho sublinhou nunca ter precisado da universidade de Berkeley para o seu percurso académico, insistindo que a notícia visa prejudicar a direção de Rui Rio. "Esta semana realizaram-se almoços entre algumas pessoas que não gostam da atual liderança. Criaram-se factos. E o corolário foi aquilo que o jornal (semanário Sol) publicou."

No entanto, não comentou a informação sobre a existência de um documento, alegadamente falso, sobre o seu estatuto em Berkeley, aparentemente negado pela professora (Deolinda Adão) cuja assinatura aparece no documento. A autenticidade deste documento é controversa .

Barreiras Duarte mandou ao Sol um documento, assinado por Deolinda Adão, onde se se atestava que Feliciano Barreiras Duarte se encontrava "inscrito nesta Universidade [Berkeley] com o estatuto de visiting scholar, no âmbito do seu Doutoramento em Ciência Política com a tese Políticas Públicas e Direito da Imigração. "

Contudo, segundo o semanário Sol, Deolinda Adão desmentiu categoricamente ter assinado esse documento, considerando-o forjado (o que já legitimaria a suspeita de um crime de falsificação de documento).

Depois disso, numa nota enviada ao Observador, Deolinda Adão evoluiu no seu discurso dizendo apenas: "O dr. Feliciano Duarte nunca me apresentou qualquer tipo de trabalho académico." Ou seja: a professora já não desmentia que Feliciano se tinha inscrito. Aliás dizia: "O documento apresentado pelo dr. Feliciano Duarte com a minha assinatura, exarado a 30 de janeiro de 2009, certifica apenas e somente a sua inscrição". Dito de outra forma: sem o assumir, Deolinda Adão recuava na acusação de que o documento que Barreiras Duarte apresentara em sua defesa fora forjado.

Além de secretário de Estado, Feliciano Barreiras Duarte foi várias vezes deputado eleito por Leiria, chefe de gabinete de Passos Coelho enquanto primeiro-ministro, presidente da Assembleia Municipal do Bombarral e de Óbidos e continua a ser vice-presidente da concelhia do Bombarral.

Segundo o Observador, poderá, no limite, ser suspeito dos crimes de falsificação de documentos, usurpação de títulos (que se consubstancia no documento alegadamente falsificado) e até crime de usurpação de funções, caso tenha exercido funções para as quais não tinha competências.